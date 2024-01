"Belal va marquer l’histoire des cyclones à La Réunion", annonce Météo France

Depuis 19h, ce samedi 13 janvier 2024,La Réunion est placée en alerte orange cyclonique. Une décision en raison de la menace représentée par le cyclone Belal. À 7h ce dimanche, le système se situait à 340 km au nord - ouest des côtes réunionnaises. Il se déplaçait à 13 km/h, le long d'une trajectoire sud-sud-ouest qui le rapproche toujours plus de nos terres. "Un système qui commence à devenir dangereux et est encore prévu de s'intensifier pour les prochaines heures", note Météo France. (Photo photo rb/www.imazpress.com)

"Les prévisions restent inquiétantes pour La Réunion avec un système qui demain va nous intéresser directement avec, si les prévisions se confirment, un passage de l'oeil du système sur l'île ou à proximité immédiate", précise Sébastien Langlade, responsable de la prévision à Météo France Réunion.

Toutefois, une incertitude de l'ordre de 80km/h reste.

Mais "il faut s'attendre à un impact très sensible de ce système et un impact comparable à Firinga en 1989 ou Jenny en 1962 pour trouver un point de référence", prévient-il.

"Belal prend le chemin d'un cyclone qui pourrait marquer l'histoire de La Réunion."





Les cyclones passés au plus près de notre île, sont aussi dans toutes les mémoires. Les Réunionnais se souviennent du cyclone Hyacinthe, passé trois fois sur La Réunion, provoquant la mort de 25 personnes. En 1989, Firinga a fait quatre victimes et plus de 6.000 sinistrés.

- Des vents à plus de 200km/h -

Belal qui a pris sa trajectoire vers le sud, en ralentissement un petit peu, va "incurver vers le sud-est pour se rapprocher la nuit prochaine vers La Réunion".

Un cyclone qui toucherait en premier la partie nord-ouest de l'île. "Mais toute l'île est exposée."

En terme de force des vents, "le cylone Belal sera intense avec des vents qui pourraient dépasser les 200km/h sur le littoral et 250km/H voire plus dans les Hauts. Des vents destructeurs et dévastateurs qui peuvent faire de gros dégâts", alerte Sébastien Langlade.

- Alerte orange... se préparer, voilà les consignes -

Le préfet en appelle donc à toute la population : il faut se préparer sérieusement à l’éventualité d’un passage du cyclone au plus près et au déclenchement de l’alerte rouge.

Consignes de préparation :

• Faire des stocks et se préparer à être isolé quelques heures/jours :

- faire en sorte d’avoir des réserves de nourriture et d’eau pour tenir plusieurs jours,

- une trousse de secours,

- de quoi faire face à des coupures de courant ou d’eau : réchaud de camping, lampe de poche, piles, radio à piles, ...

• Savoir impérativement où vous vous mettrez à l’abri entre dimanche soir et mardi :

il faut un hébergement en dur, qui ne soit pas en bordure de ravine, de rivière, de mer, ou en zone inondable : chez vous, chez un voisin, de la famille, un centre d’hébergement, un centre de vie si vous êtes insuffisants rénaux ou respiratoires.

- Plusieurs centres d’hébergement sont en cours de mise en place par les communes : se renseigner auprès de sa mairie ;

- Six centres de vie sont également mis en place progressivement pour assurer la prise en charge des malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs soins : se renseigner auprès de sa mairie.

• Préparer son habitation :

- consolider et protéger les ouvertures, et notamment les fenêtres (volets, planches…),

- au besoin, coller de grandes bandes d'adhésif en croix sur les vitres,

- mettre à l’abri tout ce qui pourrait être emporté par le vent,

- préparer la pièce la plus sûre de l’habitation pour vous accueillir durant le passage du phénomène,

- faire connaître le choix de votre abri à votre entourage et s’y tenir,

- mettre les animaux à l'abri,

- mettre à l’abri et hors d’eau les documents administratifs et d’identité,

- garer son véhicule dans un endroit protégé et faire le plein.

• Dès ce week-end le temps va se dégrader, il faut donc :

- éviter de sortir si les conditions météorologiques deviennent trop mauvaises au cours du week-end, ou d’entreprendre des randonnées.

- les événements prévus en extérieurs doivent être annulés à partir de l’alerte orange si les conditions météo deviennent trop mauvaises.

Personnes malades :

• Les patients qui ne peuvent rester dans un domicile, car peu sécurisé ou nécessitant une continuité de soins seront transférés vers les établissements de santé publics ou privés, en lien avec le SAMU et l’ARS.

- se renseigner auprès de son centre de santé/médecin/hôpital.

Accueils de la jeunesse :

Dans ce cadre, les établissements scolaires, les crèches, les accueils périscolaires, et tous les accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement seront fermés dès ce samedi à 19h et cela jusqu’à nouvel ordre.

Vie économique :

La vie économique de l’île n’est pas interrompue par le niveau orange de l’alerte cyclonique. Néanmoins, les employeurs sont invités à prendre en compte cette alerte et à limiter autant que possible les déplacements de leurs collaborateurs et salariés.

Il est également nécessaire de sécuriser les chantiers et le matériel en prévision.

· Se tenir informé de l’évolution du phénomène en restant à l’écoute des bulletins de Météo-France (répondeur : 0892 68 08 08 pour les prévisions météorologiques et 0897 65 01 01 pour le point cyclone), des médias et des communiqués de la préfecture ;

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com