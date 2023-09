Dans l'intimité des géantes des mers

Le 15 mai dernier à La Réunion, la toute première baleine (officielle) faisait son apparition le long des côtes de notre île, au large de Trois-Bassins. Depuis, pas une journée ne passe sans qu'une baleine – parfois accompagnée de son baleineau – ne soit aperçue. Globice l'a d'ailleurs dit, "autant de baleines à La Réunion, c'est du jamais vu". Une présence des géantes des mers qui, même si elle survient chaque année aux mêmes périodes, intrigue et émerveille. Mais savez-vous pourquoi elles sautent, pourquoi elles dansent ? Non… Alors embarquez dans l'intimité des géantes mers.

Qui ne s'est jamais arrêté le temps d'une photo en se promenant, dès lors qu'il a aperçu ne serait-ce qu'un léger souffle de baleine au loin ? Qui n'a jamais espéré en passant sur la Nouvelle route du littoral, apercevoir les baleines ?

Chaque jour, chaque trajet, nombreux sont ceux qui veulent "voir la baleine". Nicolas travaille dans l'Ouest et chaque jour il passe sur la NRL. "J'ai beau voir des baleines chaque année, à chaque fois, j'espère en voir une sauter. D'ailleurs je suis souvent déçu de ne voir que le souffle", dit-il en rigolant.

Nathalie, croisée au Barachois à Saint-Denis accompagnée de ses petits-enfants le dit. "Même si elles viennent à chaque fois, dès qu'on en voit on s'arrête, se pose et on apprécie les regarder, même si ce n'est que la bosse. C'est toujours impressionnant. Ce sont des animaux magnifique", confie-t-elle.

Un émerveillement pour ces géantes des mers qu'elle aime partager avec ses petits-enfants.

Mais alors, pourquoi les baleines n'ont-elles pas fini de nous émerveiller ?

Immenses, gracieuses, prestigieuses… les adjectifs pour les qualifier sont nombreux. C'est d'ailleurs la prestance impressionnante de ces cétacés qui émerveille.

"Les baleines fascinent les humains depuis toujours et on retrouve une forme de mythification dans de nombreuses civilisations et religions", note Jean-Marc Gancille, responsable communication et du développement chez Globice.



"Ce sont des mammifères biologiquement proches de nous et à la fois très différents en raison de leur vie aquatique. Leurs performances hors normes, leur gigantisme, leurs comportements spectaculaires, leurs migrations... mais aussi le caractère très pacifique de ces animaux leur confèrent une aura de force et de sagesse qu'on retrouve souvent dans les représentations", ajoute ce passionné.

"Charismatiques, ces animaux ont été chassés presque jusqu'à l'extinction et symbolisent à eux seuls la folie humaine, les atteintes à la biodiversité mondiale et la capacité de résilience des océans et de la nature. La complexité de leurs chants fascine et ajoute au mystère qui entoure les baleines. En tant que scientifiques, chercheurs et conservationnistes des mammifères marins nous ne nous lassons jamais de les étudier et de les observer", poursuit-il.

- Les observer et les comprendre -

Si l'on peut les voir sauter, les entendre chanter… ce n'est pas seulement pour s'amuser.

Pourquoi les baleines sautent-elles ? Est-ce qu'elles font coucou en frappant avec leur nageoire ? Pourquoi chantent-elles ? Réponses avec les équipes de Globice et du Centre d'étude et de découverte des tortues marines (CEDTM), ainsi que la brigade Quiétude.

La baleine à bosse peut atteindre 18 mètres et peser jusqu'à 40 tonnes. Ce cétacé peut même vivre jusqu'à 40 ans.

- Plusieurs sauts et différentes significations -

Lorsque vous voyez la baleine sauter, elle ne fait pas seulement un simple saut pour retomber dans l'eau. Voici quelques-unes des significations.

Le saut breaching, signifie que la baleine propulse plus de la moitié de son corps hors de l'eau, avec un mouvement de rotation et retombe sur un côté latéral ou dorsal. Ce saut est signe de communication. Il informe de la présence et de la localisation d'individus, pouvant être interprété comme un comportement d'intimidation.

Le plat ventral. La baleine saute verticalement hors de l'eau et retombe sur sa face ventrale. Ce saut est également symbole de communication. Comme le breaching, il informe de la présence d'individus.

La frappe de la tête. La baleine sort entièrement la tête de l'eau et claque le menton à la surface de l'eau. Pour elle, c'est une forme d'intimidation face à un danger potentiel. C'est un mouvement généralement répétitif et à la suite d'un saut.

La frappe de la caudale. La baleine sort sa queue entièrement de l'eau et claque la surface avec la face ventrale ou dorsale de la caudale. Ce comportement est souvent observé pour se défendre durant les attaques des prédateurs mais aussi lors des rencontres où les mâles sont en compétition pour une femelle.

Il est aussi utilisé comme signal de communication et de localisation entre individus et joue un rôle important dans la médiation sociale ou la dispersion du groupe.

La frappe de la pectorale (nageoire sur le côté). La baleine gifle la surface de l'eau avec une ou deux nageoires pectorales, avec leur face ventrale ou dorsale. La baleine est positionnée soit de côté, soit sur le dos. Ce comportement est similaire à la frappe de la caudale. Il peut également jouer un rôle dans l'initiation des jeunes individus.

- Des interactions de toute sorte -

Nous vous livrons, grâce aux scientifiques de Globice et de la brigade Quiétude, quelques secrets sur les comportements des baleines.

L'approche hélicoptère. La baleine s'approche progressivement, face aux observateurs, pectorales déployées, la tête inclinée vers le bas. C'est un signe d'intimidation face à un danger potentiel.

La charge frontale. Dans ce cas, le cétacé se dirige rapidement de face sur un danger ou un prédateur. C'est un acte de défense ou d'intimidation pour la baleine.

Inspection. La baleine fait un passage à proximité de l'observation en montrant sa face ventrale ou sa face latérale. Quand elle fait cela, la baleine interagit et évalue la situation.

Rapprochement. La baleine s'approche intentionnellement d'un observateur immobile – comme elles peuvent le faire fréquemment en ce moment. Dans ce cas, la baleine semble consciente de l'interaction.

Pivotement. La baleine est horizontale et fait pivoter son corps partiellement ou complètement. Ceci est un comportement de défense.

Périscope. La baleine dresse sa tête hors de l'eau puis se laisse couler à la verticale sous la surface. Ce comportement sert d'observation au-dessus de la surface pour espionner ou faire le guet.

Cisaillement de la caudale ou de la pectorale. Une baleine effectue des mouvements de cisaillement avec sa caudale en position verticale ou horizontale. C'est une attitude de menace envers les prédateurs ou entre mâles.

Coup de sabre de la pectorale ou de la caudale. La baleine effectue un cisaillement violent à travers l'eau. Elle se défend durant les attaques de prédateurs.

- La baleine et son petit -

Souvent, lorsque nous observons au loin, nous pouvons aussi observer plusieurs baleines, parfois la mère et son petit. Et comme chaque maman, elle lui apprend les choses de la vie en milieu marin.

Sociabilisation avec le baleineau. La baleine interagit avec le baleineau. Souvent, ce dernier imite le comportement de sa mère.

Aide à la respiration. La baleine porte son baleineau en surface. Le plus souvent sur son rostre.

Interposition. La baleine se place entre son baleineau et l'observateur.

Et même si elles se reposent, les baleines – durant leur sommeil – gardent un certain niveau de vigilance pour se déplacer et respirer à la surface.

Pour en savoir plus vous pouvez consulter www.cedtm-asso.org et www.globice.org.

