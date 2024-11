Des citoyens en colère s'invitent aux travaux de la "Conférence péi" sur les coupes budgtaires voulues par le gouvernement

Organisée par la Plateforme réunionnaise, regroupant plusieurs élus, une "conférence péi" se tient ce mercredi 6 novembre 2024, à Sainte-Suzanne. L'objectif des organisateurs est de réunir "le plus grand nombre d'acteurs locaux concernés par les budgets 2025 de l'État et de travailler sur des propositions concrètes qui seront remises au gouvernement". Les travaux de la conférence ont été émaillés par l'intervention de citoyens venus faire entendre leurs voix. Un temps de parole leur a été donné. Les remarques et revendications de ces citoyens seront inscrites dans les propositions transmises à l'Etat, a indiqué la maire de Saint-Denis Ericks Bareigts, membre de la Plateforme réunionnaise (Photo sly/www.imazpress.com)

"Il est temps de prendre les responsabilités", a lancé une citoyenne de Saint-Denis en s'adressant aux élus présents.

Pour ces citoyens, ces ateliers sont des tables "pour tourner en rond". "La solidarité ce n'est pas pour diviser et là vous divisez tout le monde."

"Tous les citoyens qui sont là en croyant qu'ils feront avancer le peuple, sont en fait complices des maires qui seront en place" affirme un jeune homme.

"Vous participez à la continuité de ce système qui écrase le réunionnais", poursuit Fabrice, habitant de Saint-Benoît âgé d'une trentaine d'années. Regardez.

La maire de Saint-Denis déclare que "ces citoyens regrettent que tous les travaux réalisés proposaient des solutions et ces solutions n'ont pas été prises en compte".

"Il faut entendre cela et avec la conférence péi on travaille pour faire beaucoup de choses", ajoute Ericka Bareigts.

Des citoyens dont la voix a été entendue et dont les revendications seront ajoutées au courrier écrit à l'issue de cette conférence péi.

- Une conférence pour maitriser l'impact budgétaire pour La Réunion -

Économie, emploi, solidarité territoriale, humaine, transition écologique… l'ensemble de ces thèmes ont été abordés par les élus, membres associatifs et militants de tous bords politiques.

Les élus de la plateforme réunionnaises étaient présents dont la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, la maire de Salazie, Sidolène Papaya, le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel et Patrice Selly, maire de Saint-Benoît.

Plusieurs parlementaires ont également pris la parole donc Audrey Bélim, sénatrice, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard, députés.

Le parti Pour La Réunion n'a lui pas assisté à cette conférence péi. Dans un communiqué, le PLR a indiqué : "si nous aussi nous partageons votre inquiétude exprimée sur le Projet de loi de Finances 2025 et les conséquences budgétaires dramatiques qu’il va engendrer pour les collectivités locales, en particulier de La Réunion, nous ne pouvons que regretter la méthode d’organisation et de préparation de cet événement."

Lire aussi - Réponse à l'invitation de "La conférence péi"

"Nous avons fait le pari de l'intelligence collective, la mise en commun", lance Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne. "Nous sommes à un moment où la situation est déjà très grave."

"L'enjeu est de taille. On parle de l'avenir de La Réunion et de notre territoire", a commenté Hermann Sambenoun, l'animateur de la conférence. Pour les participants il s'agisait de "co-construire" des solutions pour "atténuer les impacts des coupes budgétaires".

Un chef d'entreprise a pris la parole pour évoquer ses difficultés, notamment avec la fin envisagée de l'exonération des charges sociales. "Nous sommes inquiets. Comment créer de l'emploi avec moins."

La représentante de l'Udes (Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire) le dit: "l'impact de cette loi de finances est dramatique pour l'économie sociale et solidaire". "Nous risquons de perdre 2.000 emplois à La Réunion."

- Une dizaine de propositions pour La Réunion -

À l'issue de cette conférence, un courrier contenant l'ensemble des propostions a été rédigé. Il sera adressée au gouvernement.

Parmis ces propositions :

- maintien des crédits de la mission Outre-mer

- relance de la politique du logement

- revalorisation des moyens de l'OPMR (observatoire des prix, des marges et des revenus)

- maintien des dispositifs de 2024 pour les entreprises

- revalorisation des apports collectifs pour une égalité des salariés

- préservation des lignes culturelles et sportives

- préservation des crédits de politique de la ville

- plan de ratttrapage d'accès à l'eau potable

- plan de revalorisation des contrats aidés

- maintien des crédits pour les AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap)

- financement pour la décarbonation de La Réunion

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com