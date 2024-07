Des idées sorties pour ces vacances d'hiver austral

Les vacances continuent de bon train à La Réunion. L'hiver austral est bien en place, et les marmay et adolescents ont encore jusqu'à la mi-août pour profiter de l'île. Si, après deux semaines de congés, vous commencez à être un peu à court d'idée d'activités, Imaz Press Réunion vous en propose quelques unes pour tous les budgets (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

• Amis des animaux

Qui dit hiver austral dit…saison des baleines. Plus timides cette année, les cétacés sont tout de même bien présents, et font le show dans l'ouest et le sud de l'île. Et bonne nouvelle : l'observation depuis la côte est à la fois gratuite, et respectueuse des baleines. Alors que ces dernières sont un peu sous tension cette année en raison de l'augmentation des excursions en bateau, les admirer depuis la terre ferme leur accordera un peu de repos.

Déployé sur la ligne Littoral grand ouest, le bus baleine panoramique vous permettra aussi de se déplacer le long de la côte en ayant une chance d'observer ces mammifères marins. Un concours photo organisé par Kar'Ouest récompensera les meilleurs clichés.

Direction la ferme désormais. Quoi de mieux que de sympathiser avec les animaux ? Pour les plus petits, de nombreuses fermes pédagogiques sont présentes sur le territoire. L'occasion d'introduire les enfants aux animaux de la ferme, aux abeilles ou encore à la cueillette.

Il est possible de nourrir les animaux, s'en occuper, mais aussi de goûter aux produits locaux lors de ces visites, qui peuvent se faire en famille à petit prix. Si vous avez un budget un peu plus élevé, certaines fermes proposent même des journées entières d'activités.

Le Territoire de l'ouest vous facilite la vie et répertorie les fermes présentes dans ses communes

Enfin, pour les bourses un peu plus fournies, La Réunion dispose de plusieurs circuits équestres. L'occasion de se balader dans les hauts de l'ouest, à la Plaine ou même aux Makes. Une balade d'une heure coûte en moyenne 25 euros.

• Activités en plein air

Pas facile de prévoir des activités tous les jours avec un budget serré. Les sorties dans la nature sont une alternative toujours appréciée pour une journée au budget limité. Si vous êtes accompagnés par des jeunes enfants, privilégiez les sentiers pas trop compliqués : bassin la Mer, rivière Saint-Denis, L'Etang Saint-Paul, Mare à Poule d'Eau, Mamode Camp…

Randopitons fait le point sur les sentiers familiaux.

Pour celles et ceux qui cherchent un peu d'adrénaline, l'île regorge de sports en extérieurs en tout genre.

Pour ceux qui n'auraient pas – trop – peur du vide, plusieurs options s'offrent à vous :

A Sainte-Marie, une méga tyrolienne vous proposer de descendre 800m en 48 secondes, le tout en profitant d’une superbe vue sur la commune.

Plusieurs centres d'accrobranches sont aussi présents sur le territoire, pour crapahuter entre les arbres. Cilaos, Plaine des Palmistes, Makes, Saint-Pierre…plusieurs choix s'offrent à vous, dépendant de votre budget et de votre localisation.

Vous ne souffrez pas de claustrophobie ? Une petite balade dans les tunnels de lave du sud pourrait vous intéresser. Depuis le 11 juillet, l'accès au tunnel de lave de 2007 a été autorisé sous réserve d'être accompagné d'un guide.

"Comme pour le tunnel de lave de 2004, déjà autorisé, le tunnel de 2007 comporte des passages très étroits, qui nécessitent de s’allonger sur un sol abrasif ou d’éviter les parois en baissant la tête : il faut donc posséder l’équipement nécessaire (casque, gants, pantalon, etc.). L’usage d’un éclairage est également indispensable. L’ensemble de ces protections individuelles sont fournies par les prestataires professionnels" rappelle la préfecture.

Pour les personnes qui sont plutôt activités nautiques – malgré l'hiver, le kayak et le canyoning vous intéresseront peut-être.

Si vous n'avez pas peur de vous mettre à l'eau dans le lagon à cette période de l'année, le traditionnel snorkeling fera l'affaire le temps d'une matinée ou d'un après-midi. A vos masques, tubas et palmes !

Le kayak, dans le lagon ou en eaux vives, demande un peu plus d'effort mais peut être très amusant. Le stade en eaux vives de Sainte-Suzanne propose des cours, tandis que des sociétés privées vous proposent des sorties dans l'est de l'île ou sur le lagon. Il y en a pour tous les niveaux et tous les âges.

Le canyoning, souvent proposé par les entreprises pratiquant aussi du kayak, vous invite à découvrir la nature en alliant randonnée, escalade, saut dans les bassins. Une activité qui en regroupe plusieurs, somme toute. Une petite recherche Google vous donnera toutes les bonnes adresses.

Enfin, les férues de voitures peuvent aussi se diriger vers les circuits de karting. Une petite voiture qui peut aller jusqu'à 50 km/h sur les circuits de loisirs – et beaucoup plus au niveau professionnel. Plusieurs circuits sont présents dans l'île, mais le plus connu est probablement celui de la Jamaïque à Sainte-Clotilde – qui réouvrira seulement le 30 juillet. Comptez entre 15 et 18 euros la séance.

• Activités en intérieur

Tout le monde n'est pas féru de nature. Pas de panique, les activités en intérieur existent aussi.

On peut par exemple citer les Escape games, ces établissements où l'on vous enferme dans une pièce dont vous devez vous échappez en résolvant des énigmes. Dit comme cela, cela peut sembler effrayant, mais promis c'est très amusant. Vous en trouverez principalement dans le chef-lieu, l'ouest et le sud.

Vous trouverez Enigma Run et Get out, à Saint-Paul il y a Dédale, ou encore Run Escape Game à Saint-Pierre. Toujours à Saint-Denis, VR Paradoxe propose aussi de tester les jeux en réalité virtuelle. Une bonne adresse pour les fans de jeux vidéo.

Si vous avez des comptes à régler avec vos amis, rendez-vous dans au laser game de Saint-Denis ou Saint-Pierre. Revêtus d'une veste à capteurs, vous pourrez vous tirer dessus avec des pistolets laser. Pas mal, non ?

Depuis ce vendredi, le Luna Park a ouvert ses portes à la Nordev de Saint-Denis. La sortie vacances familiale promet un accès à une trentaine de manèges et structures gonflables en illimité pour 12 euros par enfant, ainsi que deux spectacles de mascottes quotidiens.

Cette année, le Luna Park s'agrandit et accueille de nouvelles attractions.

Enfin, si vous – ou vos marmay - voulez faire du sport mais que vous êtes frileux, il existe tout de même des solutions. On peut vous proposer les salles d'escalade, les salles de trampoline, ou encore la salle d'activités de Décathlon pour les moins de 11 ans.

• Sorties culturelles

Les vacances, c'est aussi fait pour découvrir le patrimoine réunionnais. L'île regorge de musées en tout genre : Kelonia pour les tortues, la cité du Volcan pour le Piton de la Fournaise, Stella Matutina pour découvrir l'histoire du sucre de canne, le MADOI pour les arts décos…Musées régionaux et départementaux vous accueilleront tout au long des vacances.

Au Tampon, le théâtre Luc Donat invite par ailleurs la population au Bat Karé Kulturel & Sportif.

"Du 1er au 18 août, un riche programme d'activités en cœur de ville : du sport, des spectacles, des ateliers découvertes, des jeux et des expositions. C'est gratuit et ouvert à tous ! Cet événement pluridisciplinaire se déroulera sur le site du Carré Culturel Tamponnais, zone regroupant le Théâtre Luc Donat, la Médiathèque du Tampon, la Maison des Jeunes et de la Culture et le parc Jean de Cambiaire" détaille-t-il.

Jusqu'au 30 juillet, le festival "Il était une fois les vacances" tourne dans l'île. Plusieurs spectacles sont programmés : Pipit dann somin, Dan mon marmit, De Mozart à Harry Potter…Avec un tarif unique de 3 euros par spectacle. Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne, Les Avirons : de nombreuses villes sont concernées. Retrouvez toute la programmation ici.

A partir du lundi 22 juillet, l'événement Croq'Vélo viendra poser ses valises à Sainte-Rose, la Plaine des Cafres, la Plaine des Palmistes, et Saint-Joseph, et proposera des ateliers et des randos croquis.

Croq’Vélo, ce sont 7 artistes locaux (férus de carnets de voyages et de vélo !) et une équipe de bénévoles de Yourtes en Scène qui parcourront les Plaines, l’Est et le Sud Est à vélo à la rencontre des habitants. Rendez-vous sur leur site pour s'inscrire.

Enfin, rapprochez-vous des médiathèques de votre ville : il y a de grandes chances que divers ateliers soient organisés pour les enfants.

Bonne vacances !