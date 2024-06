A la ramasse dans les sondages, Macron fait du pied aux électeurs RN

Celui qui disait ne pas compter faire campagne pour les législatives est bien bavard ces derniers toujours. Et pas pour dire n'importe quoi – quoique – : pour recracher les paniques morales de l'extrême-droite. Se trahissant lui-même et ses promesses électorales. Alors que le parti d'Emmanuel Macron peine à (re)convaincre, le Président a semble-t-il décidé de marcher sur les plates-bandes de l'extrême-droite, certainement pour essayer d'arracher quelques voix au RN.

Alors que le parti présidentiel semble incapable d'augmenter dans les sondages, et s'est résolu à laisser la place aux Républicains dans une soixantaine de circonscriptions – probablement dans l'espoir de mener une coalition, Emmanuel Macron joue la carte des paniques morales.



En visite à l'île de Sein à l'occasion de la commémoration de l'appel du 18 juin, le Président s'est insurgé contre le programme du Nouveau Front Populaire. Sur les questions LGBTQIA+ et l'immigration, il a emprunté – encore - le vocabulaire de l'extrême-droite. Pour quelqu'un qui lutte, paraît-il, contre le RN, c'est tout de même assez cocasse.



Emmanuel Macron a par exemple fustigé une proposition du NFP pour faciliter le changement de la mention de genre pour les personnes transgenres, une mesure apparamment "ubuesque". S'éloignant ainsi de ses propres promesses, ce dernier ayant assuré vouloir faciliter les démarches administratives des transitions de genre.



"Les personnes qui s’engagent dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix et leur vie ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives si elles sont inutiles" avait-il par exemple déclaré dans les colonnes de Têtu. Lui aussi était-il ubuesque en 2017 et 2022 sur la question ?

Macron en 2022 à Têtu: «Les personnes qui s’engagent dans un processus de transition doivent être respectées dans leur choix et leur vie ne doit pas être rendue plus complexe par des procédures administratives si elles sont inutiles»



Macron en 2024 pic.twitter.com/rkLhjQrefF — David Perrotin (@davidperrotin) June 18, 2024

Pourquoi a-t-il abordé ce sujet alors que la discussion ne portait absolument pas dessus ? Tout simplement car la droite et l'extrême-droite sont, depuis quelques mois, en première ligne pour le recul des droits des personnes transgenres en France. Emmanuel Macron s'engouffre donc à son tour dans la brèche, assumant au passage ses propos via le service communication de l'Elysée.



Il a par ailleurs qualifié le programme du NFP d'"immigrationiste". Un terme encore une fois emprunté…à l'extrême-droite. La gauche ayant effectivement avancé l'idée délirante de régulariser les personnes étrangères travaillant déjà sur le territoire, et d'améliorer les conditions d'accueil déplorables des demandeurs d'asile.



De plus en plus fébrile, le Président enchaîne les interventions – lui qui devait rester en retrait – et se rapproche toujours plus des idées réactionnaires de la droite. N'ayant presque plus d'espoir d'obtenir une majorité au sein de l'Assemblée, il doit désormais réfléchir à l'après.



Vraisemblablement, il a décidé que l'après serait une gouvernance main dans la main avec l'extrême-droite.



Au point où nous en sommes, Emmanuel Macron ne devrait pas tarder à mettre en avant la thèse du "grand placement" qui menace la "civilisation judéo-chrétienne de France".



Quitte à emprunter les théories d'extrême-droite, autant y aller à fond. Au moins le Président pourra arrêter – enfin – de prétendre combattre un parti dont il adhère à toutes les thèses.



