Escalade : Oriane Bertone, des ravines de La Réunion aux JO de Paris

Si ses parents n’avaient pas eu de courses à faire, Oriane Bertone, sélectionnée pour les Jeux olympiques de Paris en escalade combiné bloc et difficulté, n’aurait peut-être jamais découvert ce sport, dans lequel elle excelle depuis une dizaine d’années. Ce mardi 6 août, la grimpeuse est arrivée en seconde position pour la demi-finale de bloc et cumule 84,5 points, derrière la Slovène Janja Garnbret. Il s'agit de la première des deux épreuves du combiné avec la difficulté, qui se tiendra ce jeudi 8 août à midi (heure de La Réunion) (Photo : www.imazpress.com)

C'était il y a 11 ans, dans la petite commune des Avirons sur les hauteurs du sud-ouest de La Réunion, département français de l'océan Indien où la famille Bertone réside depuis 2009. "Ce jour-là, avec sa mère, nous avions des achats à faire. Nous avons laissé nos trois enfants dans un centre de vacances où l'on proposait de l'escalade aux jeunes", se souvient Stefano Bertone, le père de la vice-championne du monde 2023 de bloc.

Oriane Bertone et Margot, sa sœur jumelle, ont alors 7 ans, Max, leur frère, en a 5. Tous les trois sont nés à Nice."Lorsque je suis revenu les chercher à 17 heures, l'éducateur m'a dit "+Je ne les connais pas, ils sont dans quel club ?+ Je lui ai répondu qu'ils faisaient de l'escalade pour la première fois", relate Stefano Bertone. "J'ai bien vu qu'il croyait que je l'embrouillais", s'amuse-t-il.

Professeur d'éducation physique enseignant à l'Université de La Réunion, Stefano Bertone décide de tester les capacités de ses enfants. Il les emmène "gambader sur les cailloux et les fissures" d'une ravine.

Oriane Bertone grimpe vite et haut. "J'ai eu une petite rigole de sueur dans le dos quand je l'ai vue à cinq mètres du sol, je me suis demandé comment elle allait redescendre", se remémore son père. "Finalement, elle est tout simplement sortie par le haut du bloc", raconte-t-il.

Les jumelles et leur frère adhèrent à "7 à l'ouest", un club de Saint-Leu.

- "Intelligence motrice" -

"Dès que j'ai vu Oriane et sa sœur, j'ai proposé à leur père, très impliqué dans leur parcours, de les intégrer dans une dynamique de haut niveau", souligne Philippe Gaboriaud, directeur du pôle espoirs et conseiller technique sportif (CTS) de la Ligue d'escalade de La Réunion.

Les jumelles entrent au pôle espoirs. Elles ont à peine 11 ans. "C'est très jeune, habituellement nous prenons plutôt des adolescents de 14 et 15 ans", remarque le CTS.

Oriane Bertone se spécialise en bloc et en difficulté, deux des trois épreuves de l'escalade avec la vitesse.

Les compétitions s'enchaînent. Les déplacements hors de La Réunion aussi. Pas simple à conjuguer avec la scolarité. Stéfano Bertone décide de retirer ses trois enfants du système scolaire dès la 5e pour les filles, la 6e pour le garçon.

Ils suivent les cours du Centre national d'enseignement à distance. "Oriane a une intelligence motrice hors normes. Avec son père, nous avions très vite déterminé le haut potentiel d'Oriane et nous avons commencé à préparer les JO de Paris", commente Philippe Gaboriaud. "Oriane a une grande détermination, une grosse capacité de travail, à l'entraînement elle est capable de revenir encore et encore jusqu’à y arriver", explique le directeur du Pôle espoir de La Réunion.

Championne de France de bloc et difficulté en benjamines, championne de France de bloc en minimes, elle intègre l'équipe de France en 2019. Cette année-là, elle est sacrée championne du monde de difficulté et de bloc à Arco, en Italie. Elle a 14 ans.

- "Projet de vie" -

"Ce n'était pas acquis d'avance, Oriane a douté jusqu'au bout, tout s'est joué grâce à sa volonté et à son envie de gagner", relève Philippe Gaboriaud.

Surclassée en senior en 2021, elle a alors 16 ans, la jeune sportive obtient le bronze au classement général de la Coupe du monde de bloc. La même année, elle décroche l'argent en Coupe du monde dans la même spécialité à Salt Lake City (Etats-Unis).

La jeune sportive a continué d'empocher le bronze, l'argent et l'or sur les différents championnats et Coupes d'Europe et du monde entre 2022 et 2023.

Sa qualification pour les JO a été acquise en octobre 2023 à Laval lors du tournoi qualificatif européen."Elle a réussi de manière exemplaire un projet sportif qui est devenu un projet de vie", analyse Stefano Bertone.

La jeune femme a quitté La Réunion il y a deux ans pour intégrer le Pôle France à Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Margot, sa sœur jumelle, a elle arrêté la compétition après s'être spécialisée un temps en vitesse. Max, son petit frère, marche sur ses traces, avec un titre de champion du monde de bloc en 2022, d'Europe en 2023 et de France en 2024.

Dans sa chambre qui donne sur la mer dans la maison familiale à La Réunion, Oriane a conservé tous ses trophées depuis le début de sa carrière. Et dès qu'elle peut, elle va gambader dans les cailloux et les fissures des ravines de son île, là où tout a commencé.

