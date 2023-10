Reprise de l'incendie dans la Savane : le Cap Lahoussaye de nouveau fermé à la circulation

Ce mardi 3 octobre 2023, à 8h36, le CRGT a informé de la réouverture de la route du Cap Lahoussaye dans le sens Sud/Nord... Mais malheureusement, l'incendie a repris, obligeant le CRGT à fermer de nouveau la route, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Une déconvenu qui ne va pas permettre aux embouteillages sur la route des Tamarins de se résorber. Ce matin, on comptait jusqu'à 16 kilomètres de ralentissements en direction du Nord. La raison : la route du Cap Lahoussaye a été fermée dimanche en raison de l'incendie survenu dans la Savane. Un incendie où des points chauds ont été repérés par drone ce mardi matin. Les pompiers sont donc à pied d’œuvre pour éteindre en totalité le sinistre. 220 hectares de végétation sont partis en fumée (Photo d'archives: www.imazpress.com)

Ce mardi matin, une reconnaissance par drone a été effectuée par les services du Sdis de La Réunion. "On a fait des rondes toutes la nuit et ce matin il n'y a pas de soucis particuliers, sauf quatre points chauds", explique à Imaz Press le Colonel Boucheron.

Des points chauds qui seront traités ce matin. "On a encore des camions qui font des allers-retours pour traiter les points chauds", indique le Colonel Boucheron. "Maintenant, on attend de voir l'évolution au cours de la journée mais on est sur la fin de ce sinistre."

Sur place, 15 sapeurs-pompiers et trois camions. Des sapeurs-pompiers qui, à l'aide de leur seaux pompes (comme des jerricans) peuvent accéder aux points chauds.

Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie.

- Ayez les bons réflexes : ne soyez pas à l’origine d’un incendie -

Plus de 220 hectares de broussailles ont été détruits depuis ce dimanche midi au Cap Lahoussaye. Du fait d’un fort vent de Nord, le feu initial de 8 hectares s'est rapidement propagé en cours de journée, malgré l'intervention rapide des moyens de secours terrestres et aériens. Au cours de la journée, face à des vents tournants, plus de 60 sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion ont été engagés sur place, appuyés par deux hélicoptères bombardier d'eau.

Dans le secteur, quartiers du village des pécheurs et du verger, la circulation est interdite et les habitations ont été évacuées par précaution.

Le feu a été maitrisé en milieu de nuit, mais le risque de reprise n’est pas écarté. Plus de 20 largages d’eau par hélicoptère ont été effectués ce lundi matin au Cap Lahoussaye, la zone restant sous surveillance du fait de l'augmentation des températures et de la vitesse du vent (rafales à plus de 50 km/h).

Ce secteur, escarpé et inaccessible aux moyens de lutte contre les incendies, nécessite une approche à pied rendant l'attaque de feu particulièrement complexe et difficile. 3 sapeurs-pompiers ont été blessés légèrement sur cette opération.

En plus de cet incendie d’ampleur, les sapeurs-pompiers de La Réunion ont été mobilisés sur 12 autres feux sur la journée de dimanche.

La vigilance de tous les Réunionnais et le respect des règles de sécurité sont des fondamentaux : barbecues dans les espaces aménagés, travaux extérieurs à bonne distance de la végétation sèche, ne pas jeter de mégots de cigarettes au sol, etc.

La prudence collective protègera notre biodiversité et limitera les risques sur les biens et les personnes.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com