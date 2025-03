Festival international Filmapalooza : le Réunionnais Benoît Marcel s'envole pour Seattle

Le Réunionnais, Benoît Marcel, vainqueur du 48 Hour Film Project Réunion 2024, s’envole ce lundi 17 mars 2025 pour Seattle afin de présenter son court-métrage au cœur du festival international Filmapalooza. Il portera les couleurs de La Réunion aux côtés de réalisateurs du monde entier, représentant plus de 135 villes. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Webcup)

Chaque année, le 48 Hour Film Project Réunion met au défi des créateurs passionnés de réaliser un court-métrage en seulement 48 heures, avec des contraintes imposées : personnages, objets, lignes de dialogue et genres cinématographiques. En octobre dernier, après un week-end intense de création et d’émotion, les participants ont dévoilé leurs films lors d’une projection sur grand écran.

Le jury de cette édition 2024, composé de personnalités reconnues du monde du cinéma, a salué la qualité de la réalisation de Benoît Marcel, son originalité et l’émotion transmise. Il était composé de :

- Marine Herve - Réalisatrice

- Sabrina Hoarau - Auteure-réalisatrice

- Valérie Marianne - Directrice communication et coproduction Canal+

- Jade Paquien - Responsable de distribution à La Kourmétragerie

- DKPIT K Dick - Auteur, réalisateur et producteur

- KENLO Primate - Réalisateur et lauréat de la 2ème édition du 48HFP Réunion

- Un créole à la conquête des États-Unis -

"Aurais-je pu dire qu’après trois ans de participation au 48 h Film Project de La Réunion, je me serais retrouvé aujourd’hui à embarquer pour Seattle ?" témoigne Benoît Marcel.

"C’est avec l’immense fierté de représenter mon île, teinté par un léger souffle d’appréhension, que j’embarque aujourd’hui seul, pour ce pays qui est littéralement à l’autre bout du monde."

Avec reconnaissance, il souligne l’importance du soutien de ses fidèles collaborateurs Marly et Léa, qui l’accompagnent dans la réalisation de ses courts-métrages depuis plusieurs années, ainsi que le rôle essentiel de Webcup et de ses partenaires dans la concrétisation de ce voyage.

- Un tremplin vers de nouveaux horizons, grâce au soutien de la Région Réunion -

Ce voyage est rendu possible grâce à l’engagement fort de la Région Réunion, qui finance intégralement le déplacement du lauréat. Ce soutien précieux permet à des talents réunionnais d’accéder à une reconnaissance internationale et de faire rayonner la création locale au-delà des frontières.

Canal+ Réunion, partenaire du 48HFP Réunion, contribue également à la promotion de cet événement en mettant en lumière les talents émergents du territoire.

Cette expérience à Filmapalooza représente une opportunité unique pour Benoît Marcel. Si son film est sélectionné parmi les meilleurs du festival, il sera projeté au Short Film Corner du Festival de Cannes, une reconnaissance ultime pour un jeune cinéaste.

L’aventure du 48HFP ne s’arrête pas là. L’association Webcup prépare déjà la prochaine édition du concours, prévue en octobre 2025. Les inscriptions ouvriront dès septembre, offrant à de nouveaux talents la possibilité de relever le défi et peut-être, à leur tour, de s’envoler vers une scène internationale.