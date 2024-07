Football : le Réunionnais Fabrice Abriel, nouvel entraîneur du PSG féminin

L’ancien joueur professionnel, le Réunionnais Fabrice Abriel, a été nommé entraîneur du PSG féminin jusqu’en 2026, a annoncé ce lundi 8 juillet 2024, le club de la capitale. Depuis trois saisons, il était le coach du FC Fleury 91 avec qui il avait atteint la dernière finale de Coupe de France perdue contre… le PSG (Photo : PSG)

Séduit par le projet, l’ancien coach des féminines du FC Fleury 91 a enfin signé son contrat avec le PSG féminin. Déjà le 25 juin dernier, nous évoquions sa prise de poste supposée.

Interrogé par son nouveau club, Fabrice Abriel a dit "revenir avec un rôle différent".

"Le métier de l'entraîneur veut aussi que l’on se projette tout de suite dans le travail, même si je sais aussi savourer ce moment qui est solennel, surtout qu’il symbolise mon retour dans ce club. Je ne suis plus joueur, je suis entraîneur maintenant, avec des diplômes dans le sac à dos. Je viens pour faire un bout de chemin ensemble et obtenir les résultats les plus élevés possibles", a-t-il déclaré.

"C’est au PSG que j’ai passé les premières détections, fait mon parcours de jeune, jusqu'à la signature en professionnel. J’y ai connu le Centre de Formation, mes premiers matches... J’étais contaminé par le Paris Saint-Germain ! Alors y revenir pour y vivre une expérience différente, ce sera forcément spécial."

Désormais, ses objectifs sont de "jouer le haut de tableau, lutter pour le titre toute l'année, remporter la Coupe de France comme la saison passée, et aller le plus loin possible en Champions League".

- Après trois années au FC Fleury -

Fabrice Abriel a passé trois ans sur le banc du FC Fleury 91, qu’il a choisi de quitter à l’issue de la saison malgré un contrat courant jusqu’en 2026.

Avec deux quatrièmes places et une cinquième place en D1 Arkema, mais surtout deux demi-finales et une finale de Coupe de France, l’ex-milieu de terrain de 44 ans s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs du championnat.

- Félicité par le Département -

"J'ai appris avec un immense plaisir la nomination de Fabrice Abriel au poste d'entraîneur de l'équipe féminine du Paris Saint-Germain", annonce Cyrille Melchior président du Département.

"Je lui renouvelle mes plus chaleureuses félicitations et vœux de réussite pour ce nouveau challenge bien mérité qu'il entame au PSG et qui vient enrichir sa carrière sportive", renchérit Cyrille Melchior.

"Je formule enfin le vœu que de nombreux jeunes réunionnais puissent suivre les traces de Fabrice Abriel, pour faire rayonner notre île, et continuer à porter le flambeau de la Réunion, toujours plus loin, toujours plus haut", déclare le président du Département.

