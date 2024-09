Médaillé d'or aux Jeux Paralympiques, le Réunionnais Gaël Rivière célébré en héros

Ce mardi 17 septembre 2024, c'est sous les acclamations d'un vaste comité d'accueil que le médaillé d'or réunionnais de cécifoot aux Jeux paralympiques, Gaël Rivière, est de retour à La Réunion. Un athlète qui, dans l'après-midi, sera également reçu par la mairie de Saint-Benoît dont il est originaire (Photos : sly/www.imazpress.com)

À son arrivée, le joueur est ému de cet accueil. "Je suis assez fier d'être là." Il ajoute : "ce n'est pas rien dans l'histoire réunionnaise d'avoir une médaille aux Jeux Paralympiques".

Le sportif qui compte bien désormais "profiter de ces moments-là car il y a eu beaucoup d'efforts pour arriver à cette médaille".

Gaël Rivière qui revient sur sa compétition et l'engouement suscité par le cécifoot. "Ça me touche vraiment que le cécifoot ait suscité autant de ferveur", dit-il. "Nous avons transformé l'énergie du public pour surperformer."

S'il avait un conseil pour les jeunes, porteurs ou non d'un handicap, "c'est que tout est possible et qu'il faut croire et tenter de réaliser ses rêves".

Sa maman, Adeline Rivière, était également pour accueillir son champion. "C'est beaucoup d'émotion et de fierté et de reconnaissance car c'est un long chemin."

Gaël Rivière, médaillé paralympique en cécifoot, viendra présenter sa médaille d'or aux jeunes en situation de handicap de IRSAM La Ressource ce mercredi à Sainte-Marie.

Le Réunionnais a été accompagné par l'équipe pluridisciplinaire de IRSAM La Ressource de 1990 à 2004. "Il est un modèle pour nombreux jeunes qui sont accompagnés actuellement par les services IRSAM La Ressource spécialisés dans le champ de la déficience sensorielle soutenant les parcours inclusifs sur toute l'île."

L'Association IRSAM (Marseille, Lyon et La Réunion) a organisé le voyage d'une soixantaine de personnes en situation de handicap et de professionnels vers Paris (dont 13 depuis La Réunion) pour venir l'encourager lors de la demi-finale au pied de la Tour Eiffel.

- Les Bleus en or -

C'est le samedi 7 septembre 2024, que l’équipe de France masculine de cécifoot affrontait sur le terrain du Stade Tour Eiffel pour sa finale olympique l’Argentine, annoncée comme grande favorite.

À l'issue d'un match plein de suspens, les Bleus dont fait partie le Réunionnais Gaël Rivière ont remporté la médaille d'or.

#Paris2024 | ???????????? LES BLEUS SONT CHAMPIONS PARALYMPIQUES ????



Et comme un symbole, c'est le phénoménal Frédéric Villeroux qui délivre les Bleus sur le dernier tir au but en finale face aux Argentins !! pic.twitter.com/gPq03J2mcm — francetvsport (@francetvsport) September 7, 2024

Double champion d’Europe (2011 et 2022) et vice-champion olympique en 2012, celui qui est avocat en dehors des terrains a, comme il le souhaitait pu finir sa carrière de footballeur en beauté par une médaille d’or olympique.

Médaillé d'or aux Championnats d'Europe, et membre de l'équipe française de cécifoot, Gaël Rivière a su apporter son expérience pour mener son équipe vers la victoire.

Lire aussi - Jeux paralympiques : le Réunionnais Gaël Rivière et les Bleus du cécifoot médaillés d'or

Palmarès :

2022 - Championnats d'Europe - Pescara - Médaille d'or

2012 - Jeux Paralympiques - Londres - Médaille d'argent

2009 - Championnats d'Europe - Nantes - Médaille d'or

2007 - Championnats d'Europe - Malaga - Médaille de bronze

Lire aussi - Gaël Rivière, le footballeur du barreau

JO de Paris 2024 : 14 sportifs réunionnais en lice pour faire briller La Réunion

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com