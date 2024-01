Gérard Éthève, fondateur d'Air Austral est décédé

Gérard Ethève, fondateur historique d'Air Austral n'est plus. Nous l'avons appris ce mardi 23 janvier 2023, celui qui a fondé la compagnie aérienne locale en 1990 est décédé à l'âge de 93. Le chef d'entreprise avait quitté ses fonctions de président du directoire et de directeur général le 6 avril 2012. (Photo Gérard Éthève photorb/imazpress)

Pour rappel, c'est en 1990, que la compagnie aérienne voit le jour à La Réunion, suite à une volonté locale. Son premier vol s’est déroulé le 27 décembre 1990.

En 2003, la compagnie se lance sur le long-courrier vers la métropole. En 2009, Air Austral poursuit son développement vers le grand régional, avant une crise conjoncturelle en 2012. Dernière phase, en 2016, lorsque la compagnie ouvre une liaison Mayotte-Paris.

La compagnie aérienne est le premier transporteur sur plateforme aéroportuaire avec 48% de part de marché et plus d’un million de passagers. Concernant le fret, c’est plus de 15.000 tonnes de marchandises qui transitent. La compagnie réunionnaise est le 3ème employeur de l’île avec près de 950 salariés.

- Gérard Éthève fait ses adieux à Air Austral en 2012 -

Le vendredi 20 avril 2012, Gérard Éthève a fait ses adieux à Air Austral. Le chef d'entreprise a quitté ses fonctions de président du directoire de la compagnie aérienne.

Pour rappel, Gérard Éthève avait démissionné le vendredi 6 avril. Une décision motivée par la situation financière de la compagnie aérienne qui traversait une crise sans précédent avec un résultat déficitaire de 23,9 millions d'euros.

Lors de ses adieux, Gérard Éthève a insisté sur la nécessité de rétablir un "climat de confiance", avant de souligner qu'il part "l'esprit serein" et "dans de bonnes conditions relationnelles".



À cette époque, Gérard Éthève était revenu sur son bilan. "Je ne regrette rien car nous nous sommes battus pour faite sortir La Réunion de son obscurantisme dans le domaine aérien. Je suis très fier de ce que j'ai réalisé et j'espère que le travail accompli continuera de la même façon", a-t-il conclu.



- Un passionné d'aviation -

Pilote de formation, Gérard Éthève crée Réunion Air Services (RAS) en 1975. La jeune compagnie assure la rotation Réunion - Mayotte avec un seul appareil de 32 place. C'est sur cette destination historique que Gérard Éthève basera le développement de son entreprise.

La compagnie se renomme Air Réunion en 1986 et adopte le nom Air Austral en 1990 lorsque Air France entre dans son capital.

