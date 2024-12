Saint-Denis : trois mineurs interpellés pour l'incendie au réfectoire du collège Mahé Labourdonnais

Ce jeudi 12 décembre 2024, trois mineurs dont des collégiens âgés de 14 et 16 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'incendie du collège Mahé La Bourdonnais à Saint-Denis. Le 21 novembre, dans la soirée, les flammes avaient ravagé le réfectoire. Un incident qui a provoqué d'importants dégâts. Ils seront déférés ce vendredi (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est le travail des enquêteurs du Service territorial de la police judiciaire (STPJ) permettait l'identification de trois individus mineurs.

Selon les forces de l'ordre, "ils reconnaissaient les faits et devront répondre de leurs actes devant le juge des enfants".

Une enquête avait été ouverte pour déterminer ce qui s'est passé. Le préjudice a été évalué à près de 441.000 euros.

Le recteur a condamné "ces exactions, portant atteinte à la dignité de l'école et des personnels".

L'Académie a avait porté plainte.

Les trois mineurs seront déférés ce vendredi. Ils risquent d'être condamnés à des missions d'intérêt général et une amende que les parents devront payer.

- Incendie du réfectoire : Cyrille Melchior dénonce un "acte criminel" -

Dans un communiqué envoyé par le Département, Cyrille Melchior "condamne fermement cet acte d'origine criminelle - selon les premiers éléments de l'enquête - qui a provoqué d'importants dégâts matériels et qui porte atteinte aux efforts déployés par la Collectivité pour permettre aux 350 élèves en demi-pension de se restaurer dans les meilleures conditions tout au long de l'année scolaire".

"Nous faisons confiance aux autorités compétentes pour traduire en justice les auteurs de cet acte doublement criminel. En effet, le sinistre a non seulement entraîné des préjudices matériels considérables mais risque aussi d'impacter sur la tranquillité, la sécurité et l'intégrité de la communauté éducative", poursuit le président du Département.

Conseillère départementale, Monique Orphé "condamne" cet incendie. "La destruction totale du réfectoire constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de cette structure essentielle pour nos enfants et leurs familles. Plus de 390 repas y étaient préparés chaque jour, témoignant de l’importance de cet équipement pour les collégiens et le personnel éducatif", dénonce l'élue.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com