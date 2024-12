Infanticides aux Avirons : la mère des deux petites filles a mis fin à ses jours

Ce lundi 16 décembre 2024, c'est un nouveau drame qui touche La Réunion. La maman des deux petites filles tuées aux Avirons par leur père, a mis fin à ses jours. Le 26 novembre 2024, les deux fillettes de 4 et 7 ans sont mortes par "asphyxie mécanique". Une cellule psychologique a été mise en place dans l'établissement scolaire où elle officiait (Photo : www.imazpress.com)

Selon nos informations, c'est ce lundi matin - plusieurs semaines après la mort de ses deux filles de 4 et 7 ans et peu de temps après sa sortie de l'hôpital - que la mère de famille a mis fin à ses jours.

D'après nos informations, une cellule d'aide et de soutien académique (Casa) a été déclenchée par le rectorat. Une minute de silence sera observée dans l'établissement ce jeudi 19 décembre à 9 heures.

Le samedi 30 novembre 2024, une marche blanche a été organisée dans la commune pour rendre hommage aux deux petites victimes de 4 et 7 ans, tuées par leur père.

- Deux fillettes de 4 et 7 ans tuées -

Les deux fillettes tuées leur père le mardi 26 novembre 2024 aux Avirons, sont mortes par "asphyxie mécanique" indique le parquet de Saint-Pierre de La Réunion dans un communiqué publié mercredi soir.

"L’usage d’un lien, d’une corde ou tout autre objet n’a pas été retenu" précise la vice-procureure. Après le double infanticide le père de famille s'est donné la mort par pendaison.

"Des examens complémentaires, notamment toxicologiques et, l’exploitation de traces biologiques et des empreintes relevées, sont en cours pour préciser les circonstances exactes et le contexte de la commission des faits" ajoute la vice-procureure Carole Pantalacci,

"Une enquête a été ouverte des chefs de meurtre sur mineurs de 15 ans à la suite de la découverte du corps sans vie des deux enfants âgés de 4 et 7 ans et de leur père au sein du domicile familial", indique le parquet de Saint-Pierre.

L'enquête ouverte pour homicide volontaire a été "confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Pierre", informe la vice-procureure de Saint-Pierre, Carole Pantalacci.

- Le père a envoyé des messages inquiétants -

Pour rappel, mardi matin, la mère qui se trouvait sur son lieu de travail avait alerté les gendarmes après avoir reçu des messages inquiétants de la part du père de ses enfants dont elle était en train de se séparer.

Arrivées sur place, les forces de l'ordre n'ont pu que constater le décès des deux petites victimes et de leur père âgé d'une soixantaine d'années.

Les deux fillettes ont été retrouvées enroulées dans un drap, leur père pendu à leurs côtés. La mère des deux enfants a ensuite été hospitalisée en état de choc.

Selon nos informations, le père de famille n’aurait pas supporté la séparation avec la mère des deux fillettes.

