Les Avirons : une marche blanche en hommage aux deux fillettes tuées par leur père

Ce samedi 30 novembre 2024, les pas sont lourds et les visages sont marqués aux Avirons. Une marche blanche est organisée dans la commune pour rendre hommage aux deux petites victimes de 4 et 7 ans, tuées par leur père. Le départ est donné sur le parking de l'école Paul Hermann – établissement de la plus grande fille. Le cortège se terminera devant la maison des deux fillettes (Photos : www.imazpress.com)

La marche blanche partie de l'école Paul Hermann, prendra la direction de la rue de l'Église, avant de passer devant l'école Charles Émile Christ – établissement de la plus jeune victime.

L'hommage se poursuivra jusqu'à la mairie, puis jusqu'à la Poste avant de terminer au 40 rue du stade, adresse du domicile des victimes.

"Dans le cadre de la marche blanche qui se tiendra ce samedi, la famille souhaite que sa tristesse soit respectée et demande aux participants de se rassembler dans le plus grand silence en mémoire aux deux victimes innocentes parties trop tôt", indique la municipalité.

- Deux fillettes de 4 et 7 ans tuées -

Les deux fillettes tuées leur père ce mardi 26 novembre 2024 aux Avirons, sont mortes par "asphyxie mécanique" indique le parquet de Saint-Pierre de La Réunion dans un communiqué publié mercredi soir.

"L’usage d’un lien, d’une corde ou tout autre objet n’a pas été retenu" précise la vice-procureure. Après le double infanticide le père de famille s'est donné la mort par pendaison.

"Des examens complémentaires, notamment toxicologiques et, l’exploitation de traces biologiques et des empreintes relevées, sont en cours pour préciser les circonstances exactes et le contexte de la commission des faits" ajoute la vice-procureure Carole Pantalacci,

"Une enquête a été ouverte des chefs de meurtre sur mineurs de 15 ans à la suite de la découverte du corps sans vie des deux enfants âgés de 4 et 7 ans et de leur père au sein du domicile familial", indique le parquet de Saint-Pierre.

L'enquête ouverte pour homicide volontaire a été "confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Pierre", informe la vice-procureure de Saint-Pierre, Carole Pantalacci.

- Le père a envoyé des messages inquiétants -

Pour rappel, mardi matin, la mère qui se trouvait sur son lieu de travail avait alerté les gendarmes après avoir reçu des messages inquiétants de la part du père de ses enfants dont elle était en train de se séparer.

Arrivées sur place, les forces de l'ordre n'ont pu que constater le décès des deux petites victimes et de leur père âgé d'une soixantaine d'années.

Les deux fillettes ont été retrouvées enroulées dans un drap, leur père pendu à leurs côtés. La mère des deux enfants a ensuite été hospitalisée en état de choc.

Selon nos informations, le père de famille n’aurait pas supporté la séparation avec la mère des deux fillettes.

