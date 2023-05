Jeux des Îles 2023 : plusieurs disciplines retirées du programme

Du 25 août au 3 septembre 2023, se tiendra la 11ème édition des Jeux des Îles de l’Océan indien à Madagascar. Ce vendredi 19 mai 2023, le Conseil international des Jeux (CIJ) a annoncé que plusieurs disciplines ne seront finalement pas programmées. Comme rapporté par plusieurs médias locaux et confirmé à Imaz Press par Claude Villendeuil, président du Cross, seules 17 disciplines seront présentes. Le surf, le tir à l'arc, la voile, le taekwondo, le rugby à 15, le kick-boxing, le beach soccer, l'équitation et le beach volley ont été évincés. A noter également qu'il n'y aura pas non plus de football féminin ni de boxe féminine. (Photo jeux des iles photo RB imazpress)

Ce sont donc 17 disciplines sportives contre 23 précédemment, qui sont programmées pour ces Jeux des îles. "Le beach-volley et le beach-soccer n'étant pas comptabilisés comme des disciplines à part entière, mais des branches du football et du volley-ball, qui eux seront bien disputés" détaillent nos confrères de Réunion la 1ère.

Ces deux disciplines pourraient cependant être réintégrés, des discussions doivent encore être menées.

Une situation compliquée, alors que certains sportifs se préparent depuis désormais deux ans.

Samuel Silotia, président du comité régional d'équitation (CRE) a indiqué ce vendredi apprendre avec "beaucoup de surprise" le retrait des sports équestres des Jeux des Îles de cette année, qu'il qualifie de "triste nouvelle".

"Depuis plusieurs années, (déjà à Madagascar en 2007) l’équitation faisait partie des sports de démonstrations, en intégrant les sports de compétition nous étions fier de la reconnaissance de la démocratisation et l’accebilite de notre sport" souligne-t-il dans un communiqué.

À trois mois des jeux, les athlètes étaient déjà sélectionnés et préparés à la compétition, de nombreuses réunions de préparations avaient été organisées pour l'élaboration du règlement et la préparation du matériel de chronométrie.

"Une grosse débauche d’énergie, de temps, de finances pour au bout du compte ce retrait sans appel" poursuit le président qui espère que cette nouvelle est la dernière mauvaise qui sera annoncée et que le sport "sortira vainqueur".

Une piste de réflexion est tout de même explorée pour tenter de trouver une solution à ce problème : il pourrait y avoir des épreuves de ces disciplines dans les pays participants, organisées sur les prochains mois, pour permettre aux jeunes sportifs de participer et ne pas s'être entraînés pour rien.

"Il y a une volonté manifeste pour que ces jeux se tiennent, d'où la décision de réduire la voilure" indique en tout cas Claude Villendeuil. Il semblait effectivement impossible pour le pays d'organiser correctement ces Jeux si toutes les disciplines devaient y avoir lieu.

Concernant les infrastructures, le gouvernement a assuré que tout serait prêt d'ici la date butoire. "Nous avons déjà bien avancé. Nous allons terminé les infrastructures qui restent encore à réhabiliter, mais croyez moi nous avons passés le plus dur" a assuré André Haja Resempa, ministre des sports de Madagascar, au micro de Mayotte la 1ère.

