Jeux des Îles : la délégation réunionnaise dans les starting-blocks

Ça y est, c'est officiel, La Réunion participera bel et bien à la 11ème édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) 2023. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Comité régional olympique et sportif (Cros) de La Réunion ce jeudi 20 juillet à Saint-Denis. Notre 'île sera représentée par 711 athlètes réparties dans 19 discipline. Les compétitions commenceront dans 36 jours, le 25 août 2023, à Madagascar (Photo archives rb/www.imazpress.com)

Les représentants des îles du bassin Sud océan indien et notamment de La Réunion ont effectué une ultime visite à Madagascar . Au final, le Conseil international des jeux a tranché. 19 disciplines restantes pour les 11ème Jeux des îles de l'Océan indien (JIOI).

La tenue de certaines compétitions en région a été annulée, tout se déroulera dans la capitale et ses environs.

"On est à un nouveau départ de cette grande manifestation que sont les JIOI et je suis heureux de pouvoir lancer cette campagne", déclare Claude Villendeuil, président du Cros.

Les JIOI ont toujours été un temps fort de compétition internationale et une plateforme idéale des valeurs éducatives. Discipline, combativité, collectivité, fair-play sont les mots d'ordre de La Réunion pour ces jeux.

- Plus de 700 athlètes… -

La délégation Réunion sera composée de 19 disciplines, 711 athlètes et encadrants. "Une représentation qui témoigne du dynamisme et du talent de nos athlètes Réunionnais", souligne le président du Cros.

Et alors que La Réunion était restée à 17 disciplines lors de l'annonce du retrait de certaines par le Comité international, deux se sont rajoutées à la liste : le taekwondo et le kick-boxing.

Il y aura également 24 professionnels de santé et 78 entraîneurs.

L'équipe médicale sera elle composée de sept médecins du sport, 15 kinés et deux ostéopathes. Ajouté à cela 80 préparateurs sportifs. Leur expertise et leur accompagnement sont essentiels. Une équipe qui joue un rôle crucial dans la santé et le bien-être des athlètes.

"Et ils auront du travail durant cette période", note le président du Cros.

- … avec des objectifs clairs -

La Réunion aborde les jeux avec des objectifs précis. Et ce, même si Madagascar est très engagé. Les objectifs fixés avec les présidents de ligue sont clairs, terminer premier et avoir le plus de médailles d'or. On n'y va pas pour faire de la figuration.

Claude Villendeuil le dit, "nous y allons pour gagner".

Des ambitions élevées et possibles car "les ligues et le comité ont eu plus de temps et de moyens financiers pour se préparer".

Deuxième objectif, contribuer à la réussite de ces 11èmes jeux, sachant la situation de Madagascar. "Cette édition doit être exceptionnelle."

"On est confiant dans le fait que cette collaboration permettra à nos athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes", déclare le président du Comité régional olympique.

"Je souhaite que ces jeux deviennent inoubliables", conclut-il.

- Parrainé par Air Austral -

Les JIOI 2023 se font cette année partenariat avec Air Austral pour les athlètes Réunionnais. "C'est un engagement fort et montre un véritable tournant pour nos sportifs", note Claude Villendeuil.

"Nos avions seront les ailes qui permettront aux rêves de s'envoler", déclare le président du directoire d'Air Austral, Joseph Bréma.

Autres acteurs dans ces jeux, le Département, la Région et l'État.

"Après deux années marquées par la crise sanitaire, les JIOI auront une saveur très particulière. En plus de leur dimension sportive, festive et culturelle, ces jeux promettent d'être un moment de célébration de notre fraternité et de vivre-ensemble avec les îles voisines", souligne Gilles Hubert, vice-président du conseil départemental.

Le Département qui a accordé 450.000 euros pour aider à la participation du club R (Réunion) et un financement de 340.000 euros pour accompagner les ligues. Soit près de 800.000 euros.

"On y va pour gagner et il est évident qu'on aura une victoire, c'est celle de la fraternité", note-t-il.

Huguette Bello, qui était à Madagascar en juin dernier le dit, "nous avons posé les bases d'une nouvelle politique de coopération régionale et il est évident que le sport sera un des éléments moteurs de multiplier les échanges avec les peuples voisins". "Là-bas, les Réunionnais sont très attendus."

La Région qui a apporté un soutien financier de 982.000 euros. "Sommes conséquentes, traduction de nos ambitions pour le sport et nos sportifs.

- "Les Jeux doivent avoir lieu" -

Et alors que La Réunion officialise sa participation officielle, des doutes subsistent.

Pourtant, le président de la République malgache, Andry Rajoelina, a lui réaffirmé sa volonté de voir ces 11èmes jeux des Îles se dérouler. "Je ne laisserai pas notre pays être la risée des autres. Nous ferons en sorte que ces Jeux soient dix fois mieux que ceux de Maurice auxquels j’ai assisté, que ce soit en termes d’accueil qu’en termes d’organisation", et de conclure, "Ils se dérouleront comme il se doit".

Le Comité d'organisation, présidé par le ministre de la jeunesse et des sports André Haja Resampa le dit, "l’organisation des Jeux des Îles 2023 est le fruit d’un travail acharné et de la collaboration de nombreux acteurs impliqués. Nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour garantir des installations sportives de qualité, des services d’accueil impeccables et une logistique parfaitement maîtrisée, afin que chaque athlète, chaque officiel et chaque visiteur puisse profiter de cette grande manifestation sportive".

C'est certain, le président de la République, veut que ces JIOI 2023, année d'élection présidentielle, soient grandioses.

