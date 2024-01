Kozé kréol : un enjeu linguistique présenté à la présidente de l'Assemblée nationale

Ce mardi 9 janvier 2024, la présidente, de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet poursuit sa visite dans notre département. Au programme, de sa 34ème étape du tour de France des territoires, la langue créole lors d'un échange avec l’association Lofis La Lang Kréol. Un enjeu linguistique pour La Réunion et les jeunes générations. (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

"C'est une visite importante et je suis ravie de l'avoir fait. Il faut prendre le temps de ces échanges pour la compréhension, car l'on a parfois des idées reçues et des craintes", lance Yaël Braun-Pivet.

"J'ai entendu et vu qu'il y a eu beaucoup d'évolutions positives ces dernières années et chacun a compris l'intérêt important de l'identité de La Réunion et reconnaitre le créole, favoriser son apprentissage. Ce qui est loin d'être un frein." "Il peut contribuer à la réussite des élèves et l'inclusion d'une partie de la population."

La langue créole, un combat à la fois historique et politique à La Réunion. "Nous avons eu de nombreux débats sur les langues régionales et il ne faut considérer que nous sommes dans une concurrence mais il faut au contraire la reconnaissance des langues régionales, tout en rappelant que la langue de la république reste le français", ajoute la présidente de l'Assemblée nationale.

- Une visite au cœur de La Réunion -

Arrivée ce lundi 8 janvier à La Réunion, la présidente de l'Assemblée nationale - accompagnée par Bertrand Pancher, président du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires – s'est entretenue avec la présidente du Conseil régional ainsi qu’avec le président du Conseil départemental.

Yaël Braun Pivet a également pu échanger sur les violences intrafamiliales. À cette occasion elle a déclaré : "la lutte contre les violences intrafamiliales est le combat de la décennie, voire du siècle". "Des violences qui peuvent détruire des femmes, des familles. Il faut encourager la mobilisation de tous et l'on voit ici que chacun se mobilise", souligne-t-elle.

Mais sa visite ne s'arrête pas là. Pour ce mardi et mercredi (date de fin de sa visite, avant de se rendre à Mayotte), son déplacement sera consacré à des échanges sur le logement, la transition énergétique et l’autonomie alimentaire. Mercredi, la Présidente de l’Assemblée nationale échangera sur les risques naturels ainsi que sur la politique de la ville, l’emploi et la réinsertion professionnelle.

