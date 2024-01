Violences intrafamiliales : Yaël Braun Pivet sensibilisée à ce fléau qui frappe La Réunion

Pour son 34ème déplacement entrepris à l’occasion d’un tour de France des territoires, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale a choisi La Réunion. La députée Renaissance des Yvelines, qui fut un temps (très court), ministre des Outre-mer en 2022, a décidé d'aller à la rencontre des élus et des citoyens. Lors du premier jour de son déplacement, la présidente a participé à un échange sur les violences intrafamiliales. Un véritable fléau qui place La Réunion au rang de quatrième place en termes de département le plus violent à l'encontre des femmes. En 2023, 17,3 interventions des forces de l’ordre pour des violences intrafamiliales ont été enregistrées chaque jour en moyenne. 10 plaintes ont été déposées en moyenne quotidiennement pour violences conjugales. (Photo Yaël Braun-Pivet au CEVIF (Photo RB/www.imazpress.com))

La lutte contre les violences intrafamiliales "est le combat de la décennie, voire du siècle" estime Yaël Braun-Pivet. "Des violences qui peuvent détruire des femmes, des familles. Il faut encourager la mobilisation de tous et l'on voit ici que chacun se mobilise", souligne-t-elle.

"Il faut aider ces femmes à sortir de cet enfer", poursuit la présidente de l'Assemblée.

Et pour cela, "il y a encore du chemin à faire". Notamment la nécessité d'adapter l'offre aux spécificités du territoire pour permettre une prise en charge rapide.

- Une aide d'urgence versée par la Caf -

Au coeur de cet échange, les nouveaux dispositifs telle que l’aide universelle d’urgence. Une aide financière d'urgence versée par les CAF depuis le 1er décembre 2023.

"En tout ce sont environ 10 demandes qui sont reçues chaque jour", note Virginie Dérand, directrice générale par intérim de la Caf. 34 bénéficiaires n'ont pas d'enfant à charge. 8% des demandes concernent des faits de violence datant de plus de 6 mois.

Toute personne victime de violences conjugales, allocataire ou non, femme ou homme, en cours de séparation ou non, avec ou sans enfants à charge, et quelles que soient ses ressources, peut solliciter la Caf, via le site internet caf.fr ou dans les accueils, pour obtenir le versement de cette aide.

D’un montant minimum de 240 euros, pouvant aller jusqu’à 1.330 euros selon les ressources du demandeur et le nombre d’enfants à charge, elle est versée en une fois, dans un délai de 3 à 5 jour ouvré à partir de la demande. Le délai est court une fois que toutes les pièces justificatives sont fournies.

- En 2023... les violences ne reculent pas d'un pas -

Grande cause de deux quinquennats, les violences faites aux femmes n'ont toujours pas reculé en 2023.

Au total, sur l'année, ce sont 134 femmes qui ont été tuées en France, soit seulement 13 de moins que l'an dernier, selon les chiffres du collectif Nous Toutes. Un viol se produit toujours toutes les sept minutes en moyenne dans le pays.

À La Réunion, en 2023, 3.812 victimes de violences conjugales ont été accueillies par la police et la gendarmerie. 86% des victimes étaient des femmes, 14% des hommes.

Si vous êtes victimes de violences conjugales, vous pouvez contacter le 3919, le numéro national de référence d’écoute téléphonique et d’orientation à destination des femmes victimes de violences. Des conseillers sont disponibles 24h/24. La Réunion est le quatrième département français en matière de violences intrafamiliales.

En cas d'urgence, le seul numéro à composer est celui de Police Secours.

Le 112, numéro d'urgence européen

Le 114 pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques, dysphasiques

Le 115 pour la mise à l'abri pour un hébergement d'urgence

Le 15 pour les urgences médicales, ou le 18

Le 119 pour les enfants en danger

Le 08 019 019 11 pour les auteurs de violences conjugales

Vous pouvez signaler des faits de violences intrafamiliales en ligne, directement auprès du commissariat ou de la gendarmerie la plus proche sur le www.servicepublic.fr/cmi Anonyme et gratuit, ce tchat est accessible 24h/24 et 7j/7 pour échanger avec des policiers ou des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com