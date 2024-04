L'Afrique à pieds, un facteur négligeant et un cheval en pleine gare

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 avril au vendredi 12 avril le voici : Il a couru plus de 16.000 kilomètres, du sud au nord de l'Afrique : le Britannique Russ Cook a conclu dimanche en Tunisie cette folle aventure pour devenir la première personne à avoir traversé le continent africain en courant. Lassé du froid et de la pluie, un facteur a décidé tout simplement de se séparer des nombreuses lettres à distribuer. Un cheval avait des envies de voyager... en train (Photo : www.imazpress.com)

- Un aventurier britannique achève en Tunisie une traversée de l'Afrique en courant

Russ Cook, 27 ans, est arrivé en fin d'après-midi à Cap Angela, tout au nord de la Tunisie, devant une stèle sous forme de sculpture de l'Afrique dont le socle porte l'inscription "Point le plus septentrional du continent africain", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Il était parti le 22 avril 2023 de la pointe sud de l'Afrique du Sud pour son "Project Africa".

Entre les deux, il a traversé seize pays africains, parcouru plus de 16.250 kilomètres, soit l'équivalent de 385 marathons en 351 jours.

Le jeune homme, surnommé "Hardest geezer" (le mec le plus dur), a couru dans des montagnes, des forêts tropicales et des déserts, dont bien sûr le Sahara.

"Je n'arrive pas à croire que c'est presque terminé", a-t-il écrit sur le réseau social X dimanche matin. Plusieurs personnes l'ont accompagné pour ses derniers kilomètres. "Nous avons fait un long chemin", a-t-il également écrit samedi.

Il est arrivé à Cap Angela avec une longue barbe rousse, qu'il n'a pas coupée depuis des mois.

- Un facteur jette 400 lettres dans la nature pour gagner du temps

"Il pleuvait, il faisait froid et je ne connaissais pas la tournée"... c'est avec ces arguments qu'un jeune facteur en CDD de 20 ans a expliqué son geste. Celui d'avoir jeté dans un buisson 400 lettres qu'il était censé distribuer. L'homme a été mis à pied. La Poste a décidé de porter plainte contre lui.

Le 26 mars, un piéton qui se promenait sous le viaduc du Martrou à Rochefort (Charente-Maritime) a découvert sept énormes sacs de courrier avant d’en aviser La Poste, révèle Sud Ouest.

Cette dernière a porté plainte et mené une enquête interne qui a conduit à identifier le garçon. Le facteur était en CDD depuis le mois de décembre. Pour se justifier, le postier a simplement indiqué qu'il voulait terminer au plus vite sa journée car "il faisait froid"

Une lettre d’excuses a été envoyée aux victimes.

Placé en garde à vue, il a été mis en examen pour "vols et destructions" et encourt jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

- Australie : un cheval retrouvé sur un quai de gare en pleine nuit

C’est l’image insolite de la semaine. Le vendredi 5 avril 2024, les passagers d’un train de banlieue de Sydney (Australie) se sont retrouvés nez-à-nez sur le quai de la gare avec… un cheval ! L’animal s’était échappé de son écurie voisine après un cambriolage.

Sur les images de vidéosurveillance de la station, on voit l’équidé déambuler calmement pendant une bonne demi-heure sur le quai. Il parvient même à garder son calme lorsqu’un train s’arrête en gare, indique Cheval Magazine.

À Sydney, un cheval sur le quai d’une gare après s’être échappé de son écurie https://t.co/05PCiuwAvn — Le HuffPost (@LeHuffPost) April 10, 2024

Matt Longland, le PDG de Sydney Trains, expliquait aux médias australiens que la société a pu "avertir les conducteurs de train de faire particulièrement attention aux animaux sur les voies". Sur le ton de la plaisanterie, il a également déclaré que Sydney Trains a donné un avertissement au cheval "pour avoir tenté de voyager sans titre de transport".

Au bout de trente minutes de divagation, l'équidé a retrouvé sa propriétaire, l’entraîneur course Annabel Neasham. Cet ancien cheval de course, désormais à la retraite, s’est échappé de ses écuries après un cambriolage.

L’auteur des faits est d’ailleurs toujours activement recherché par les autorités.

