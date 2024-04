Un facteur jette 400 lettres dans la nature pour gagner du temps

"Il pleuvait, il faisait froid et je ne connaissais pas la tournée"... c'est avec ces arguments qu'un jeune facteur en CDD de 20 ans a expliqué son geste. Celui d'avoir jeté dans un buisson 400 lettres qu'il était censé distribuer. L'homme a été mis à pied. La Poste a décidé de porter plainte contre lui (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le 26 mars, un piéton qui se promenait sous le viaduc du Martrou à Rochefort (Charente-Maritime) a découvert sept énormes sacs de courrier avant d’en aviser La Poste, révèle Sud Ouest.

Cette dernière a porté plainte et mené une enquête interne qui a conduit à identifier le garçon. Le facteur était en CDD depuis le mois de décembre. Pour se justifier, le postier a simplement indiqué qu'il voulait terminer au plus vite sa journée car "il faisait froid"

Une lettre d’excuses a été envoyée aux victimes.

Placé en garde à vue, il a été mis en examen pour "vols et destructions" et encourt jusqu’à trois ans de prison et 45.000 euros d’amende.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com