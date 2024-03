L'intersyndicale en grève ce mardi pour "sauver le service public"

A l'appel de l'intersyndicale nationale, les syndicats réunionnais appellent à la grève ce mardi 19 mars 2024. Entre inflation et casse des services publics, les syndicats appellent à manifester pour une augmentation des salaires. Deux manifestations sont prévues, une à Saint-Denis et une à Saint-Pierre. Un regroupement de professionnels de santé est aussi prévu dès 7h sur le parking Colis Pays dans la zone aéroportuaire Roland Garros, pour lancer une opération escargot en direction de Saint-Denis. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nos organisations syndicales constatent et condamnent l’absence de toute perspective d’augmentation des rémunérations dans la fonction publique dans un contexte d’inflation encore soutenue" dénonce l'intersyndicale de La Réunion.



Alors que les prix à la consommation ont augmenté de 4,2% en un an dans l'île, les salaires, eux, restent les mêmes.



"Il est urgent d’ouvrir sans délai des négociations pour améliorer les carrières et prendre des mesures générales pour les salaires, notamment en revalorisant le point d’indice, dans une situation d’effondrement du niveau des rémunérations des agent·es publics" estime l'intersyndicale.

Elle dénonce la volonté du gouvernement de présenter un projet de loi pour la fonction publique, "visant selon lui à mieux reconnaître le mérite". "Il s’agit en réalité d’un système de primes réservées à quelques-uns au détriment d’une vraie revalorisation salariale pour toutes et tous en particulier les personnels les plus précaires, une revalorisation qui soit prise en compte pour le calcul de leurs retraites" s'insurge l'intersyndicale.

"Ce projet de loi intervient dans un contexte plus général d’austérité budgétaire où les services publics sont les grands perdants depuis l’annonce par le ministre de l’économie de 10 milliards de crédits en moins dès cette année et du double probablement l’année prochaine! Ce sont donc encore des centaines de suppressions d’emplois qu’il faudrait supporter en 2024 et 2025 dans la Fonction publique" alerte-t-elle.

A Saint-Denis, les manifestants partiront de l’ancienne gare routière pour se diriger vers la préfecture. A Saint-Pierre, le cortège partira du casino pour prendre la direction et de la mairie et de la sous-préfecture.

Les infirmiers et infirmières libéraux rejoindront le mouvement de grève, face à des conditions de travail toujours plus dégradées. L'opération escargot prendra le départ vers 9h. L'arrivée devant la préfecture est prévue vers 11h.

Des perturbations sont à prévoir dans les écoles de l'île.



