Saint-Denis : les infirmières et les infirmiers en opération escargot

Les infirmiers et infirmières libéraux sont en colère. Ce mardi matin 19 mars 2024, ils organisent une opération escargot entre l'aéroport Roland Garros et la préfecture à Saint-Denis. A l'appel de "Convergence infirmière", lancé au niveau national, ils protestent contre l'allongement de leurs journées de travail "avec des revenus toujours en baisse". Ces profesionnel.le.s de santé vont trouver sur la place les manifestants des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) mobilisés contre leurs conditions de travail et "la casse du service public". (Photo sly/www.imazpress.com)

"Nous sommes dans la rue, parce que notre profession est en danger" explique Laurent Belda, membre du Bureau de Convergence infirmière 974. Regardez

Une délégation de Convergence infirmière 974 sera reçue en préfecture en fin de matinée.

