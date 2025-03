Petite-Ile : la justice suspend l'autorisation environnementale pour l'extension du bassin de Grande-Anse

Le juge des référés a décidé, ce mardi 18 mars 2025, de suspendre l'autorisation environnementale délivrée pour l'extension du bassin de baignade de Grande-Anse, invoquant le risque destruction directe de 114 m² de coraux. Le préfet de La Réunion avait délivré, à la demande de la commune de Petite-Ile, cette autorisation le 9 décembre 2024. Début février 2025, plusieurs associations, ainsi qu’un particulier, ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’autorisation (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Dans le cadre de cette procédure, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative si deux conditions sont remplies. D’une part, la demande doit être suffisamment urgente et, d’autre part, la suspension doit être justifiée par un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée", détaille le tribunal.



Dans son ordonnance rendue ce mardi, le juge des référés, "après avoir rappelé les règles applicables à la protection de l’environnement et notamment aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés, a constaté que le projet d’aménagement en cause consiste principalement à réaliser un important bassin de baignade de 6 400 m² créé par extension du bassin d’origine de 3 500 m² au moyen d’enrochements réalisés en mer".

Il a également relevé que "lesdits enrochements impliqueront la destruction directe de 114 m² de coraux parmi les 451 m² de coraux existants dans l’emprise du projet de bassin, lesquels représentent 47 espèces différentes et se caractérisent par un intérêt considérable au niveau de la biodiversité".



Le juge des référés a donc conclu que "l’atteinte à la biodiversité subie par le site du fait de cette réduction du récif corallien était constitutive d’une perte nette de biodiversité et devait faire l’objet de mesures de compensation".

Or, à cet égard, le juge a estimé, qu’en l’état du projet, "les mesures de compensations envisagées étaient insuffisantes dès lors qu’elles ne permettaient pas d’assurer la régénération du corail".



En conséquence, le juge des référés a considéré que les deux conditions légales pour ordonner la suspension de l’autorisation étaient remplies et a fait droit à la demande.



Par la suite, le tribunal administratif devra encore se prononcer au fond sur la demande d’annulation de l’autorisation environnementale.

- Recours juridique pour suspendre le projet -

L'association Greenpeace a dénoncé l'impact potentiel de ces travaux sur la biodiversité marine, notamment sur un des récifs coralliens les mieux préservés de l’île. "Ce bassin abrite une biodiversité exceptionnelle. 18 scientifiques ont alerté le préfet à plusieurs reprises sur les risques que ce projet fait courir à cet écosystème unique" déclarent les militants environnementaux.

Malgré ces alertes, la mairie de Petite-Île a persisté, en assurant que des solutions technologiques permettront de maintenir, voire d'améliorer la biodiversité, par transplantation du corail.

"Greenpeace est contradictoire, elle veut assurer la sécurité du bassin mais il ne faut pas y toucher. Comment faire alors ?", a interrogé le maire de la commune.

Il a assuré que la municipalité a respecté toutes les étapes réglementaires et que le projet bénéficie du soutien des habitants. " La population est très contente tout en sachant qu'elle pourra bénéficier d'une baignade sécurisée dans le plus beau coin de l'île."

Plusieurs associations environnementales avaient déposé un recours juridique pour suspendre le projet. Les opposants au projet estiment que "la meilleure manière de préserver cet espace naturel est de ne pas y toucher."

Ils suggèrent que la mairie envisage des solutions respectant l’environnement tout en répondant aux besoins des habitants. "Pourquoi ne pas envisager la construction d'une piscine à proximité des écoles de Petite-Île, accessible à tous, plutôt que de sacrifier une zone naturelle pour une extension touristique ?" se sont-ils interrogés.

