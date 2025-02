La dépression tropicale passera à 200 km au nord de La Réunion en fin de journée

À 04h39 ce dimanche 2 février, une dépression tropicale se trouvait à 430 km au secteur nord-est de La Réunion. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire sud-ouest. "Un changement de temps est attendu ce dimanche alors que le système devrait passer à environ 200 km au nord en fin de journée ou nuit suivante. Cela se traduira par un renforcement des vents sur les régions nord et sud principalement ainsi qu'un temps humide et pluvieux sur les régions est et sud-est dimanche et lundi", annonce météo-France. (Photo : Capture d'écran Windy)

Dans les prochaines heures, le système devrait rester au stade de dépression tropicale en raison d'un environnement atmosphérique défavorable qui l'empêche de s'intensifier.

Dès lundi une intensification en tempête tropicale est possible à l'approche de Madagascar sur une trajectoire s'orientant nord-ouest. Le système pourrait ensuite ressortir dans le canal du Mozambique et s'intensifier de nouveau en milieu ou fin de semaine prochaine.

Un atterrissage est prévu sur la côte est de Madagascar en début de journée de mardi, probablement sur le nord de la province de Toamasina.

Une dégradation des conditions est attendue à partir de lundi soir ou la nuit suivante. Des vents forts sont attendus au nord de la province de Toamasina, pouvant possiblement déborder sur le sud de Antsiranana.

Des fortes pluies sont attendues également sur ces deux provinces, mais également plus tard sur celle de Mahajanga. Enfin l'état de mer peut devenir dangereux sur la côte de la province de Toamasina à l'approche du système.

Le lieu de l'atterrissage et l'intensité du système sont encore incertains, mais les habitants sont invités à se tenir au courant de l'évolution du système.

Les prévisions complètes pour l'île sont à retrouver sur le bulletin de prévision départemental disponible ici: https://meteofrance.re/fr

Voici les intensités et positions prévues pçur ce sytème au cours des prochains jours :

Dépression tropicale

Centre positionné le 03/02 à 04h locales, par 18.8 Sud / 54.1 Est

Dépression tropicale

Centre positionné le 04/02 à 04h locales, par 16.8 Sud / 50.1 Est.

Dépression tropicale

Centre positionné le 05/02 à 04h locales, par 16.4 Sud / 47.0 Est

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 06/02 à 04h locales, par 16.6 Sud / 43.3 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 07/02 à 04h locales, par 17.7 Sud / 40.9 Est

