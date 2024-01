Les quatre infos à retenir : emploi, plastique, saison cyclonique et remaniement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 9 janvier 2024 : - Au troisième trimestre 2023, les créations d’emplois tournent toujours au ralenti à La Réunion - L'eau en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique - Le risque de formation d'une tempête au nord de La Réunion devient important dimanche - Remaniement : Gabriel Attal nommé Premier ministre

Au troisième trimestre 2023, les créations d’emplois tournent toujours au ralenti à La Réunion

Avec 1.100 emplois de plus au 3e trimestre, le rythme des créations d’emplois reste plus faible qu’en 2022. En effet, la dynamique de l’emploi dans le privé est moins forte que l'année passée, même si les secteurs du commerce, de l’hébergement et restauration, et des services aux entreprises créent toujours des emplois. Les créations d’entreprises augmentent pourtant, mais les défaillances aussi. Les constxructions de logements et la fréquentation touristique baissent. Tout comme au premier semestre, l’emploi croît légèrement dans le secteur public, après une année 2022 marquée par des réductions d’emplois. Dans ce contexte, le chômage augmente et concerne 20 % de la population active.

L'eau en bouteille contient des centaines de milliers de particules de plastique

L'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Le risque de formation d'une tempête au nord de La Réunion devient important dimanche

Le risque de formation d'une tempête au nord de l'île se précise : une zone suspecte sur le Nord des Mascareignes est actuellement sous surveillance. Il y a un risque faible de formation d'une tempête tropicale modérée d'ici vendredi, puis importante pour dimanche. "Une menace sur les terres habitées n'est pas exclue mais il existe encore trop d'incertitude pour les échéances au delà de 5 jours. La précision d'une telle menace sera affinée au fur et à mesure les prochains jours" précise Météo France.

Remaniement : Gabriel Attal nommé Premier ministre

Ce mardi 9 janvier 2024, le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, en remplacement d'Elisabeth Borne. À 34 ans, il devient le plus jeune à occuper ces fonctions sous la Ve République. Après 20 mois à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne a déposé sa démission ce lundi 8 janvier 2024, qui a été acceptée par Emmanuel Macron.