Les quatre infos à retenir : coup de couteau, États-Unis, saison cyclonique et remaniement

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 11 janvier 2024 : - Saint-André : un jeune homme d'une vingtaine d'années mortellement poignardé - À New York, des heurts éclatent après la découverte d’un tunnel secret sous une synagogue - La zone suspecte en formation à plus de 1.000 km au nord-nord-est de La Réunion - Remaniement : les ministères du Travail et de la Santé fusionnés, Catherine Vautrin nommée au poste

Saint-André : un jeune homme d'une vingtaine d'années mortellement poignardé

Un homme a été agressé à l'arme blanche dans le centre-ville de Saint-André ce jeudi 11 janvier 2024. La victime est décédée malgré l'intervention des secours. Les faits se sont déroulés sur la place de l'église. L’auteur présumé des faits a été interpellé, il était alcoolisé. On ignore pour l'heure les raisons de l'altercation entre les deux hommes.

À New York, des heurts éclatent après la découverte d’un tunnel secret sous une synagogue

Ce lundi 8 janvier 2024 au siège de la communauté Habad Loubavitch, à Brooklyn, des heurts ont éclaté entre un groupe de fidèles juifs orthodoxes et la police. La raison : depuis plus d’un an, ils auraient créé un passage secret de 6 mètres de large sous le bâtiment et se sont opposés à ce qu’il soit condamné.

La zone suspecte en formation à plus de 1.000 km au nord-nord-est de La Réunion

Ce jeudi 11 janvier 2024, Météo France fait le point sur la zone suspecte présente à plus de 1.000 km au nord-nord-est de La Réunion, à l'est d'Agalega. Une évolution en tempête tropicale (future tempête Belal) est envisagée d'ici samedi avec une trajectoire qui va rapprocher ce système des Grandes Mascareignes (La Réunion - Maurice) ce week-end pour un passage estimé pour l'heure, au plus près des îles, entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir.

Remaniement : les ministères du Travail et de la Santé fusionnés, Catherine Vautrin nommée au poste

Le début du remaniement du gouvernement est attendu pour ce jeudi 11 janvier 2024, deux jours après la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Eric Dupont-Morretti reste ministre de la Justice et Bruno Le Maire est maintenu au ministère de l'Economie, Gérald Darmin conserve son poste au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Prisca Thévenot, actuelle secrétaire d'État à la jeunesse, est de son côté nommée porte-parole du gouvernement et ministre du "Renouveau démocratique". Les ministères du Travail et de la Santé sont fusionnés, comme ceux de l'Education nationale et du Sport.