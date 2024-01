Les quatre infos à retenir : saison cyclonique, Covid-19, bisphénol A et Israël

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 12 janvier 2024 : - La future tempête Belal au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi - Covid-19 à La Réunion : la circulation virale continue de baisser en ce début d’année 2024 - Bisphénol A : des géants de l’agroalimentaire sanctionnés pour entente - Israël se défend d'une accusation de génocide "dénaturée" et "malveillante"

La future tempête Belal au plus près de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien, annonce Météo France dans son dernier bulletin. La zone perturbée continue à prendre forme à près de 1.000 km au nord-nord-est de La Réunion, à l'est d'Agalega. Une évolution en tempête tropicale (future tempête Belal) est envisagée d'ici samedi avec une trajectoire qui va rapprocher ce système des Grandes Mascareignes (La Réunion - Maurice) ce week-end. Un passage au plus près de ces îles est actuellement prévu entre la fin de nuit de dimanche à lundi et lundi soir.

Covid-19 à La Réunion : la circulation virale continue de baisser en ce début d’année 2024

Ce vendredi 12 janvier 2023, Santé publique France vient de publier son point épidémiologique régional. Si la grippe et la gastro-entérite restent en phase de post-épidémie, la circulation virale du Covid poursuit sa diminution en ce début d'année. Concernant la bronchiolite chez les moins de 2 ans : La Réunion est en épidémie de bronchiolite.

Bisphénol A : des géants de l’agroalimentaire sanctionnés pour entente

Ce jeudi 11 janvier 2024, quinze acteurs de l'agroalimentaire ont été sanctionnés à hauteur de 19,5 millions d'euros par l'Autorité de la concurrence pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer "sur la présence ou pas de bisphénol A" dans leurs conserves et canettes". Interdit en France depuis 2015 dans les contenants alimentaires, le bisphénol A est considéré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) comme un perturbateur endocrinien et est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladie (cancer du sein, infertilité, etc.).

Israël se défend d'une accusation de génocide "dénaturée" et "malveillante"

Israël a déclaré vendredi qu'il ne cherchait pas à détruire le peuple palestinien à Gaza, en se défendant d'une accusation de génocide "totalement dénaturée" et "malveillante" portée contre lui devant la plus haute juridiction de l'ONU.