Les quatre infos à retenir : rentrée scolaire, Comores, Belal et Grande Chaloupe

BONSOIR - À la une de ce vendredi soir 19 janvier 2024 : - Rentrée scolaire : aucun établissement n'a été fortement touché par le cyclone Belal - Comores : un mort et six blessés dans des heurts, l'opposition appelle à manifester - EDF : 10.000 clients restent privés d'électricité - Belal : à la Grande Chaloupe, "la rivière est entrée dans ma maison" témoigne un habitant

Rentrée scolaire : aucun établissement n'a été fortement touché par le cyclone Belal

Tic, tac, tic, tac… dans trois jours – ce lundi 22 janvier 2024 - sonne la fin de la récréation longue durée pour les marmailles de La Réunion et le retour obligatoire sur les bancs de l'école. Écoles, collèges et lycées, plus de 200.000 élèves vont reprendre le chemin des classes après plus d’un mois de vacances. À quelques de ce retour, le recteur de l'académie, Pierre-François Mourier, dessine les contours des nouveautés attendues pour ce second semestre. Une rentrée également marquée par un changement de ministre de l'Éducation

Comores : un mort et six blessés dans des heurts, l'opposition appelle à manifester

La crise s'accentue aux Comores où l'opposition a appelé la population à manifester vendredi pour dénoncer la victoire contestée du sortant Azali Assoumani à la présidentielle, après deux jours de heurts qui ont fait un mort et six blessés dans la capitale Moroni.

EDF : 10.000 clients restent privés d'électricité

94% des clients sont à nouveau alimentés en électricité ce vendredi 19 janvier 2024.Les opérations sur le terrain se poursuivent, sur l'ensemble de l'ile, ce qui permet ce vendredi à 16h, à 140 000 clients d'EDF d'être réalimentés, moins de 10 000 clients restent privés d'électricité. Dorénavant, en lien avec les communes, les interventions prioritaires se concentrent sur les établissements scolaires.

Belal : à la Grande Chaloupe, "la rivière est entrée dans ma maison" témoigne un habitant

Le cyclone Belal a laissé des traces de son passage dans de nombreuses communes de l'île. A La Possession, des maisons du quartier de la Grande Chaloupe ont subi de graves dégâts des eaux. Chez un habitant, la rivière a même traversé sa maison.