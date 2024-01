Les quatre infos à retenir : Grand Raid, tenue unique, leptospirose et tentative de suicide

BONSOIR - À la une de ce lundi soir 22 janvier 2024 : - Grand Raid : le retour du Maïdo et une course supplémentaire pour l'édition 2024 - Saint-Benoît : polo et tee shirt bleus, pantalon au choix... "tenue" obligatoire au collège Amiral Bouvet - Pluies en abondance, eau stagnante... après le passage de Belal, attention à la leptospirose - Saint-Denis : tentative de suicide d'une élève au collège Les Mascareignes

Voilà à peine trois mois que l'édition 2023 du Grand Raid a eu lieu, que l'édition 2024 se prépara déjà. Une 32ème année où les quatre courses phares font leur grand retour, plus le plus grand bonheur des traileurs. Mais à la Diagonale des Fous, au Trail de Bourbon, à la Mascareignes et au Zembrocal Trail, s'ajoute une petite nouvelle : la "Metis Trail Réunion". Autres nouveautés, le retour du Maïdo pour sortir du cirque de Mafate. L'édition 2024 marque également la fin du départ par vagues de la Diagonale des Fous à Saint-Pierre.

Qui dit rentrée des classes dit nouveautés en ce mois de janvier 2024. Et de nouveauté, il y en a une qui ne va pas passer inaperçue, celle de la tenue "unique". À La Réunion, si trois collèges se sont portés volontaires pour expérimenter l'uniforme, un seul va l'imposer dès ce mardi 23 janvier 2024 : le collège Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Les tenues ont été remises aux élèves ce lundi. Les vêtements ne coûteront rien aux parents et seront financés par l'Etat et le conseil départemental à hauteur de 16.000 euros chacun.

Pluies en abondance, eau stagnante... alors que La Réunion est en pleine été austral et après le passage du cyclone Belal, l'Agence régionale de santé invite la population à faire preuve de vigilance face au risque de leptospirose. En 2023, 171 signalements de leptospirose avaient été déclarés à l’ARS. La leptospirose est une maladie grave : si elle n’est pas traitée à temps, elle peut mener à une hospitalisation voire un décès.

Ce lundi 22 janvier 2024 aux alentours de 7h30, le rectorat informe qu'une élève scolarisée en quatrième au collège Les Mascareignes à Saint-Denis (dans le quartier de Domenjod) a fait une tentative de suicide. La jeune adolescente a enjambé la balustrade d’un bâtiment de l’établissement et a sauté d’une hauteur de deux étages, sans que les personnels présents aient eu le temps de la retenir.