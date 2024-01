Les quatre infos à retenir : découverte macabre, Fayard, Gaza et phase de sauvegarde

BONSOIR - À la une de ce vendredi soir 26 janvier 2024 : - Découverte macabre à l'Ilet Coco : la section de recherche et la brigade nautique sur place - Saint-André : un homme interpellé à Fayard après la publication d'un clip "appelant à la violence" - Gaza : la Cour internationale de justice ordonne à Israël de ''prévenir et punir'' l'incitation au ''génocide'' - Cyclone Belal : levée de la phase de sauvegarde

Découverte macabre à l'Ilet Coco : une personne interpellée à Bras Fusil

Après la découverte du corps d'une femme à l'Ilet Coco ce jeudi 25 janvier, l'enquête se poursuit. Ce vendredi 26 janvier 2024, des équipes de la section de recherches et de la brigade nautique sont sur place pour tenter de faire la lumière sur la mort de cette femme. Pour rappel, son corps "dénudé et enroulé dans un drap" a été découvert au niveau du radier. D'après Réunion la 1ère, une personne a été interpellée à Bras Fusil dans le cadre de l'enquête

Saint-André : un homme interpellé à Fayard après la publication d'un clip "appelant à la violence"

Une opération de police a été organisée ce vendredi 26 janvier 2024 dans le quartier Fayard de Saint-André. Une personne a été interpellée, après la publication d'un clip qui contiendrait, selon les forces de l'ordre, un appel à la violence contre elles. En effet, vendredi 19 janvier, un clip de rap en shimaoré a été publié sur les réseaux sociaux. La publication était survenue quelques jours après que des violences contre les forces de l'ordre ont explosé dans le quartier.

Gaza : la Cour internationale de justice ordonne à Israël de ''prévenir et punir'' l'incitation au ''génocide''

La plus haute juridiction de l'ONU a demandé vendredi à Israël de faire tout son possible pour "empêcher" tout éventuel acte de "génocide" dans la bande de Gaza, et y permettre l'accès de l'aide humanitaire, un verdict historique salué par l'Afrique du Sud qui avait saisi le tribunal.

Cyclone Belal : levée de la phase de sauvegarde

11 jours après le passage du cyclone Belal sur La Réunion, du 14 au 16 janvier dernier, et après le passage, à près de 230 kilomètres au plus près, de la tempête tropicale Candice, le préfet de La Réunion a décidé la levée de la phase de sauvegarde cyclonique.