Les quatre infos à retenir : attaque au couteau à Paris, street-art, pénurie de médicaments, déchets verts

BONSOIR - À la une de ce samedi soir 3 février 2024 : - Paris : trois personnes blessées à l'arme blanche gare de Lyon, l'homme arrêté "souffre de troubles psychiatriques" - Baleines géantes, oiseaux colorés... Gorg One, un street-artiste à l'instinct animalier - Pénuries de médicaments : la grande "débrouille" des pharmaciens - Après Belal : les centres de traitement de déchets verts sont pleins à craquer

Paris : trois personnes blessées à l'arme blanche gare de Lyon, l'homme arrêté "souffre de troubles psychiatriques"



Un homme "souffrant de troubles psychiatriques" et soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche trois personnes samedi matin gare de Lyon à Paris a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez, écartant à ce stade la motivation terroriste

Baleines géantes, oiseaux colorés... Gorg One, un street-artiste à l'instinct animalier



Prénom : Fred, nom d'artiste : Gorg One. Si ce nom ne nous vous dit peut-être pas grand-chose, vous avez certainement dû voir ses œuvres aux quatre coins de La Réunion et notamment dans sa ville de cœur, le Port. Des fresques murales où s'envolent les oiseaux, des murs où une baleine prône sur quatre mètres de haut… c'est signé Gorg One. Actuellement exposé à La Friche du Port, l'artiste s'envolera dans quelques jours pour les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à la découverte d'une de ses nombreuses sources d'inspiration, les manchots

Pénuries de médicaments : la grande "débrouille" des pharmaciens



Dans l'Hexagone, face aux tensions sur l'approvisionnement de médicaments, qui se sont encore aggravées en 2023, la "débrouille" prévaut chez les pharmaciens pour pouvoir fournir à leurs patients antibiotiques, mais aussi antalgiques, corticoïdes, paracétamol, antidiabétiques ou vaccins. A La Réunion, plusieurs médicaments, tout particulièrement les antibiotiques, sont toujours en rupture de stock dans les pharmacies réunionnaises.



Après Belal : les centres de traitement de déchets verts sont pleins à craquer



Le 15 janvier 2024, le cyclone Belal a provoqué d'importants dégâts sur son passage. Les différents services communaux ont nettoyé les villes de leurs arbres et branches arrachés. Les déchets verts collectés ont été acheminés vers les différents centres de traitement. Trois semaines après le passage du cyclone, ces unités sont surchargées, voire débordées, par la quantité de végétaux à traiter