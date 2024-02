Les quatre infos à retenir : météo, agression à Paris, record manqué et dengue

BONSOIR - À la une de ce mardi soir 6 février 2024 : - Petite pause dans la saison cyclonique... mais attention ça ne va pas durer - Agression à la gare de Lyon: l'assaillant présenté à un juge d'instruction - Après huit ans de travail, sa Tour Eiffel en allumettes invalidée par le Guinness des records - Épidémie de dengue à Maurice et à Rodrigues : attention au risque d'importation sur La Réunion

Petite pause dans la saison cyclonique... mais attention ça ne va pas durer

Ce mardi 6 février 2024, Météo France Réunion a dévoilé les tendances de l'activité cyclonique et les régimes de temps pour La Réunion. Et ce, pour le mois de février et début mars. Après un début de saison cyclonique intense - même si tardif - avec Belal, Candice et l'épisode pluvieux dans le sud, une pause est annoncée pour cette semaine du 5 au 11 février. Toutefois le répit devrait être de courte durée puisque d'ici la fin de la semaine, "plusieurs zones de basses pressions devraient s'isoler à nouveau", prévient Météo France. Des zones qui présenteront un potentiel d'évolution en tempête tropicale la semaine prochaine. Pour le temps, malgré un petit regain de fraîcheur, la chaleur devrait revenir et avec elles, des pluies dans le sud de l'île.

Agression à la gare de Lyon: l'assaillant présenté à un juge d'instruction

Le Malien de 32 ans qui a blessé trois personnes au couteau samedi à la gare de Lyon à Paris, va être présenté mardi matin à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen, a indiqué le parquet de Paris.

Après huit ans de travail, sa Tour Eiffel en allumettes invalidée par le Guinness des records

Huit ans de sa vie partis en fumée. Richard Plaud a passé 4.200 heures à tenter d’établir le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes du monde. Malheureusement, après. autant de dur labeur, il a vu sa performance invalidée par les juges britanniques du Guinness Book. En cause : son choix d’allumettes, non conformes au cahier des charges.

Épidémie de dengue à Maurice et à Rodrigues : attention au risque d'importation sur La Réunion

Une épidémie de dengue est actuellement en cours à l’île Maurice et à Rodrigues. Avec les déplacements entre les îles, le risque d’importation de cette maladie sur à La Réunion territoire est particulièrement élevé. Raison pour laquelle l'Agence régionale de santé et la préfecture recommandent aux voyageurs se rendant à Maurice de se protéger contre les piqûres de moustiques pendant leur séjour et à leur retour.