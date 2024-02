Petite pause dans la saison cyclonique... mais attention ça ne va pas durer

Ce mardi 6 février 2024, Météo France Réunion a dévoilé les tendances de l'activité cyclonique et les régimes de temps pour La Réunion. Et ce, pour le mois de février et début mars. Après un début de saison cyclonique intense - même si tardif - avec Belal, Candice et l'épisode pluvieux dans le sud, une pause est annoncée pour cette semaine du 5 au 11 février. Toutefois le répit devrait être de courte durée puisque d'ici la fin de la semaine, "plusieurs zones de basses pressions devraient s'isoler à nouveau", prévient Météo France. Des zones qui présenteront un potentiel d'évolution en tempête tropicale la semaine prochaine. Pour le temps, malgré un petit regain de fraîcheur, la chaleur devrait revenir et avec elles, des pluies dans le sud de l'île (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Le début très tardif de la saison cyclonique 2023-2024, a laissé place à une activité soutenue depuis la fin décembre avec cinq systèmes suivis dont quatre ayant au moins atteint le stade de tempête tropicale (et 2 le stade de cyclone tropical)", rappelle Météo France.

Parmi ces systèmes qui ont touché de près comme d'un peu plus loin La Réunion, le cyclone tropical Belal - qui a marqué notre île - et la tempête Candice.

Après une activité intense en fin de mois de janvier, "la fin de suivi de la dépression tropicale n°05 vendredi dernier, a laissé place à une pause dans l'activité cyclonique en ce début février, qui devrait se prolonger à l'essentiel de cette semaine", prévient Météo France.

Lire aussi - Passage de l'œil, vents forts, pluies… Belal, un cyclone remarquable à plus d'un titre

Lire aussi - Belal : La Réunion a échappé au pire mais a été profondément marquée

Lire aussi - Les fortes pluies noient le sud de l'île et provoquent des dégâts "encore jamais vu"

- Un répit de courte durée -

Toutefois on entrevoit déjà la fin probable de ce répit. "D'ici la fin de semaine, plusieurs zones de basses pressions devraient s'isoler à nouveau au sein de la Zone de Convergence InterTropicale (la ZCIT, zone de rencontre des alizés de l'hémisphère Sud et du flux d'alizé dévié provenant de l'hémisphère Nord), qui va rester active entre les côtes Nord-Est de Madagascar et l'archipel des Chagos sur l'océan Indien central", annonce les prévisionnistes.

Deux zones seront particulièrement à surveiller : l'une à proximité Nord-Est de Madagascar et l'autre assez loin au Nord-Est des Mascareignes.

Des zones qui présentent un potentiel d'évolution en tempête tropicale la semaine du 1é au 18 février 2024. "Mais il est difficile de dire à l'heure actuelle si les deux zones vont pouvoir se convertir en tempête tropicale ou seulement l'une d'entre elle."

"Si ces développements se confirment, c'est bien la zone de basses pressions la plus à l'Ouest qui aura le plus de potentiel d'influencer le temps sur les terres habitées puisque nous restons dans une tendance méridienne des types de trajectoires, c'est à dire orientée en direction générale du Sud voire du Sud-Est", indique Météo France.

Une activité qui devrait donc reprendre dans les semaines du 12 au 25 février.

Un regain, avant une légère pause jusqu'au début de la première quinzaine de mars "de façon encore privilégiée sur la partie centre Ouest du bassin".

Lire ausi - Changement climatique : les futurs cyclones seront plus courts mais plus intenses

Lire aussi - Saison cyclonique : entre cinq et huit systèmes attendus

- Retour de la chaleur pour les prochains jours -

Après avoir étouffé sous la chaleur et l'humidité dues aux épisodes météorologiques, depuis ce week-end du 1er février, on note un temps sec et un vent marqué sur La Réunion, accompagné de températures plus supportables.

"Si ce changement est appréciable après le temps perturbé des trois dernières semaines, on peut dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre en peu de temps car ce régime de temps qui devrait perdurer sur cette première partie de semaine, est plutôt digne d'une semaine d'intersaison (novembre ou avril) que du cœur de saison des pluies", note Météo France.

Une fraîcheur appréciable mais qui ne va pas durer. Météo France annonce déjà "un retour à des conditions de saison en deuxième partie de semaine notamment pour les températures".

- De la pluie et du vent... surtout dans le sud de l'île -

Mais quel temps fera-t-il ? Si la prévision demeure incertaine du fait de l'influence possible de l'activité cyclonique, selon les prévisions de Météo France, "on peut s'attendre à une pluviométrie qui redeviendra de saison sur la moitié sud de l'île alors qu'elle devrait rester déficitaire sur la moitié nord".

Le vent aussi sera de la partie, notamment dans le secteur sud-est à sud.

À compter du 19 février, et pour les semaines à venir, "ce régime atypique amenant régulièrement des alizés de sud-est, associé à une masse d'air régulièrement plus sèche et moins chaude que d'habitude, devrait graduellement s'affaiblir d'ici début mars".

"Il devrait toutefois être encore suffisamment présent pour générer une pluviométrie déficitaire en février (surtout sur la moitié nord de l'île - la moitié sud pouvant atteindre les normales)", prévient Météo France.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com