Les quatre infos à retenir : éoliennes, pas de pain dans les écoles de Saint-Denis, portait des Hauts, un profil très inquiétant

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 8 février 2024 : - Énergie renouvelable : et si La Réunion avait des éoliennes en mer d'ici 2030... - Saint-Denis : pas de pain dans les cantines scolaires en raison de la défection d'un "fournisseur indélicat" - 40% des habitants des Hauts de La Réunion sont pauvres - Var : un Réunionnais placé en détention dans une affaire de tentatives d’enlèvement de mineures

Énergie renouvelable : et si La Réunion avait des éoliennes en mer d'ici 2030...

Ce jeudi 8 février 2024, Akuo et BlueFloat Energy, en partenariat avec le Cluster Maritime de La Réunion et celui de la Transition Energétique Temergie, ont organisé une matinée d'informations et d'échanges sur les perspectives de l'éolien en mer à La Réunion. Des éoliennes qui, si elles étaient amenées à être installées en mer au large de La Réunion, auraient une puissance 200 MW, conformément aux ambitions politiques locales et nationales. Si ce projet fonctionne, les Réunionnais pourraient peut-être bientôt voir des éoliennes flottantes au large de La Réunion à l’horizon 2030

Saint-Denis : pas de pain dans les cantines scolaires en raison de la défection d'un "fournisseur indélicat"



Il n'y aura pas de pain dans les cantines scolaires de Saint-Denis ce vendredi 9 février 2024 et en début de semaine prochaine. L'annonce a été faite ce jeudi soir par la commune dionysienne qui informe avoir été "victime "d'un fournisseur indélicat"

40% des habitants des Hauts de La Réunion sont pauvres

Ce jeudi 8 février 2024, la Région Réunion et l'Institut national de la statistique et des études économiques dresse un "portrait des Hauts de La Réunion". Combien de personnes vivent dans les Hauts ? Comment les Hauts ont évolué en l'espace de dix ans ? Habitat, pauvreté, richesse, territoires… Selon l'Insee, en 2020, 180.000 personnes résident dans les Hauts, soit un habitant sur cinq de La Réunion. Les Hauts où la pauvreté monétaire y est plus prégnante qu’ailleurs

Var : un Réunionnais placé en détention dans une affaire de tentatives d’enlèvement de mineures

Un homme de 28 ans, sorti de prison depuis peu, a été mis en examen et placé en détention provisoire, mercredi 7 février 2024, après deux tentatives d’enlèvement dont l’une devant une école à La Garde (Var), a-t-on appris auprès du parquet. Le suspect, originaire de La Réunion, a un profil très inquiétant et était déjà connu pour des agressions sexuelles un peu partout en France, et notamment à Istres (Bouches-du-Rhône)