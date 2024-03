Les quatre infos à retenir : accident mortel, enfant brûlé, rappel de produit et Ramadan

BONSOIR - À la une de ce lundi 11 mars 2024 : - Accident sur l'ancienne route du littoral : un scootériste a perdu la vie cette nuit - Accident domestique à Saint-Pierre : un enfant de trois ans grièvement brûlé - Rappel de produit des sachets de pois du Cap Le Forban de un kilo - La lune a été observée, le Ramadan peut débuter à La Réunion

Accident sur l'ancienne route du littoral : un scootériste a perdu la vie cette nuit

Dans la nuit de ce dimanche 10 mars au lundi 11 mars, un accident mortel a eu lieu sur l'ancienne route du littoral - qui n'est plus accessible à la circulation. Lors d'une possible perte de contrôle entre le Gouffre et les potences, le pilote d'un scooter est décédé, éjecté de son deux-roues et projeté dans les tétrapodes. Le jeune pilote était âgé de 28 ans. Des investigations sont en cours pour faire la lumière sur ce drame de la route.

Accident domestique à Saint-Pierre : un enfant de trois ans grièvement brûlé

Ce dimanche 10 mars 2024, un enfant de trois ans a été grièvement brûlé lors d'un accident domestique. Le jeune garçon s'est renversé une marmite d'eau bouillante sur le corps, informe le Journal de l'Île. Confirmé par les forces de l'ordre à Imaz Press, l'enfant a été transporté dans un état grave au CHU de Saint-Pierre avant d'être transféré au service des grands brûlés.

Rappel de produit des sachets de pois du Cap Le Forban de un kilo

Ce lundi 11 mars 2024, le site des alertes de produits dangereux "Rappel Conso" a annoncé le rappel des sachets de un kilos de pois du Cap de la marque Le Forban. Une demande formulée par Soboriz suite à une possible présence de débris de plastique dans les sachets. Il est donc demandé au consommateur de rapporter le produit au point de vente.

La lune a été observée, le Ramadan peut débuter à La Réunion

Le Ramadan débutera bien ce mardi 12 mars 2024 à La Réunion, la lune ayant observée ce lundi soir. Les Musulmans de l'île entament donc leur mois sacré. Le jeûne débutera ce mardi matin, à l'aube