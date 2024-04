Les quatre infos à retenir : violences urbaines, rappels voiture, européennes, disparition

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 2 avril 2024 : - Violences urbaines : une centaine de personnes rassemblées au Port ce week-end - Risques d'accidents et d'incendies : Peugeot, Renault et Corsa rappellent plusieurs de leurs véhicules - Européennes : une partie de la gauche réunie en soutien de Younous Omarjee, deuxième de la liste LFI - La Possession : appel à témoins après la disparition de Jean-Luc Permaye

Violences urbaines : une centaine de personnes rassemblées au Port ce week-end

Durant ce week-end de Pâques, du 30 mars au 1er avril, les forces de police et de gendarmerie de La Réunion ont été déployées sur le terrain pour lutter contre les violences urbaines. Plus de 550 effectifs ont été engagés. Toutefois - si plusieurs rassemblements ont été évités - "une tentative de combat de rue a été constatée au Port, rassemblant près d'une centaine de personnes", indique la préfecture. Des projectiles ont fusé, sans pour autant faire de blessés ni de dégâts. Les individus se sont rapidement dispersés. Une dizaine d'infractions à l'interdiction de port et transport d'armes ont également été constatées. Les contrôles ont eu lieu dans le cadre de l'arrêté préfectoral interdisant le port et le transport des armes ainsi que les combats de rue.

Risques d'accidents et d'incendies : Peugeot, Renault et Corsa rappellent plusieurs de leurs véhicules

Risques d'accidents, risques de blessures… plusieurs véhicules font actuellement l'objet de rappels dans toute la France, y compris à La Réunion. Les modèles concernés sur la 208 de chez Peugeot ainsi que la Mégane IV Sedan et la Renault Zoé, tout comme la Corsa. Des défauts de construction "qui augmenteraient ainsi le risque d'incendies et d'accidents". Il est donc recommandé de contacter son concessionnaire.

Européennes : une partie de la gauche réunie en soutien de Younous Omarjee, deuxième de la liste LFI

La campagne pour les élections européennes est officiellement lancée pour une partie de la gauche réunionnaise. Réunis autour de Younous Omarjee, deuxième sur la liste de la France insoumise pour les élections de juin portée par Manon Aubry, ce mardi 2 avril 2024: le PLR, Ansamb, Rézistan's Égalité 974, le Front de Gauche. Le député européen, candidat à sa réélection, a rappelé le rôle capital de l'Union européenne pour le développement de La Réunion, et a assuré vouloir continuer son engagement envers les Outre-mer au sein du Parlement européen.

La Possession : appel à témoins après la disparition de Jean-Luc Permaye

Jean-Luc Permaye a disparu depuis ce jeudi 28 mars 2024, date à laquelle il s'est rendu sur le sentier Kala / sentier caterpillar avec son chien en milieu d'après midi pour rechercher des guêpes. Il a donné signe de vie par téléphone dans l'après-midi. Il n'a pas été vu depuis. La gendarmerie lance un appel à témoins