Tentative de combat de rue au Port : une centaine de personnes dispersées par la police

Durant ce week-end de Pâques, du 30 mars au 1er avril, les forces de police et de gendarmerie de La Réunion ont été déployées sur le terrain pour lutter contre les violences urbaines. Plus de 550 effectifs ont été engagés. Toutefois - si plusieurs rassemblements ont été évités - "une tentative de combat de rue a été constatée au Port, rassemblant près d'une centaine de personnes", indique la préfecture. Des projectiles ont fusé, sans pour autant faire de blessés ni de dégâts. Les individus se sont rapidement dispersés. Une dizaine d'infractions à l'interdiction de port et transport d'armes ont également été constatées. Les contrôles ont eu lieu dans le cadre de l'arrêté préfectoral interdisant le port et le transport des armes ainsi que les combats de rue (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les effectifs de la gendarmerie et de police étaient sur le terrain afin de faire respecter les arrêtés préfectoraux d'interdiction de port et transport d'armes et d'organisation de combats de rue.

Pour rappel, le 28 mars dernier, le préfet de La Réunion a pris deux arrêtés interdisant les combats de rue et le port d'armes.

Une interdiction pour laquelle Imaz Press - perplexe face à cette décision – qui de fait est censée aller de soi (non port d'arme et l'interdiction des combats), avait interrogé la préfecture.

La préfecture soulignant : "oui bien sûr le transport, le port d'armes et les combats de rue sont interdits par la loi. Cela relève du pénal".

"Le préfet a surtout voulu faire un rappel à la loi" disent encore les services de l'État.

- Opération de grande envergure à Bras-Panon et Saint-André -

Ce samedi 30 mars, c'est une vaste opération de contrôle qui a été menée par les gendarmes et les policiers à Bras-Panon et à Saint-André.

Plusieurs centaines de personnes ont été contrôlées et plusieurs infractions relevées.

"L’objectif était de contrôler d’une part, que les arrêtés préfectoraux étaient bien respectés afin d’éviter le risque de nouveaux affrontements entre bandes d’individus armés, et, d’autre part, que les règles de sécurité routière soient aussi respectées par les usagers de la route" note la préfecture dans son communiqué.

En tout, 767 personnes ont été contrôlées. 21 présentaient sur elles de stupéfiants et 9 conduisaient sur l'empire d'un état alcoolique.

Les forces de l'ordre ont relevé également 4 ports d'armes.

- Flambée de violences -

Un rappel à la loi alors que ces dernières semaines, plusieurs infractions au port et transport d’armes ont été constatées sur l’espace public "avec notamment des attroupements de groupes armés, en particulier de sabres, des rixes armées entraînant des blessés graves et des dégradations, l’enregistrement et la diffusion de vidéos menaçantes exhibant des armes" détaille la préfecture.



Par ailleurs, le 23 mars dernier, un combat de rue a été organisé au sein du quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît, impliquant la participation d’une centaine de spectateurs, entraînant le blocage de la circulation, puis occasionnant un affrontement entre bandes d’individus armés de barres de fer et de sabres.

"Deux personnes ont été blessées, dont une avec un pronostic vital engagé, par des tirs par arme à feu et une trentaine de véhicules dégradés. Le risque de représailles est possible" annoncent les services de l'Etat.

Le préfet réunira la semaine prochaine les élus de La Réunion afin d’échanger sur ces violences urbaines et "construire ensemble une réponse concertée et un plan d’actions renforcées pour l’ensemble du département sur le volet répressif comme sur le champ de la prévention".

