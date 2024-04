Les quatre infos à retenir : Perrier, santé, chômage et département

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 25 avril 2024 : - Bactéries "d’origine fécale" : deux millions de bouteilles d'eau Perrier détruites "par précaution" - L’OMS préoccupée par la consommation "alarmante" d’alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents - À La Réunion 115.110 personnes sont à la recherche d'un emploi - Le président du Département, douze maires et deux sénateurs disent "non à l’aventure autonomiste"

Bactéries "d’origine fécale" : deux millions de bouteilles d'eau Perrier détruites "par précaution"

La célèbre marque d’eau gazeuse Perrier, filiale de Nestlé, a dû cesser d’exploiter un de ses forages à la demande de l’État français et détruire "par précaution" deux millions de bouteilles, après la découverte de bactéries "d’origine fécale".

L’OMS préoccupée par la consommation "alarmante" d’alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents

La consommation d’alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans est "alarmante", selon un rapport de la branche européenne de l’OMS qui préconise des mesures de santé publique pour limiter l’accès aux boissons alcoolisées.

A La Réunion 115.110 personnes sont à la recherche d'un emploi

Au premier trimestre 2024, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s’établit en moyenne sur le trimestre à 115.110. "Ce nombre baisse de 0,6 % sur le trimestre (soit –750 personnes) et de 3,0 % sur un an" indique la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS). En France (y compris dans les départements ultramarins), ce nombre baisse de 0,1 % ce trimestre et +0,1 % sur un an.

Le président du Département, douze maires et deux sénateurs disent "non à l’aventure autonomiste"

Le président du Département, douze maires de l’île et deux sénateurs ont publié ce jeudi après-midi 25 avril 2024, un communiqué intitulé "non à l’aventure autonomiste". Cette prise de position intervient dans le cadre de la visite de Pierre Egéa et Frédéric Montlouis-Félicité, nommées par le président de la République pour conduire une Mission sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Il est aussi une réponse à "l'appel de Frot de France" lancé le 17 mai 2022, "par les dirigeants des assemblées décentralisées de la zone Antilles-Caraïbes, soutenu par la Région Réunion et allant dans "le sens d’une autonomie, ouvertement revendiquée".