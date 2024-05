Les quatre infos à retenir : Open des Brisants, souveraineté, médecins et Saint-Pierre

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 13 mai 2024 : - Open des Brisants : le Réunionnais Nicolas Gianotti, premier Français à remporter la victoire - Arriver à la souveraineté alimentaire pour ne plus dépendre (presque totalement) des importations - La cour administrative valide l'élection du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion - Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre, six personnes en garde à vue

Open des Brisants : le Réunionnais Nicolas Gianotti, premier Français à remporter la victoire

Ce dimanche 12 mai 2024, avait lieu l'ultime journée de compétition de l'Open des Brisants sur la plage de Saint-Gilles. Un tournoi de beach-tennis remporté par le Réunionnais Nicolas Gianotti et son coéquipier Mattia Spoto pour la finale homme. Il est d'ailleurs le premier Français à remporter l'Open des Brisants.

Arriver à la souveraineté alimentaire pour ne plus dépendre (presque totalement) des importations

Alors que la 45ème Foire de Bras-Panon s'est ouverte, l'accent est mis cette année sur une agriculture durable et résiliente. Une nécessité pour l'île qui dépend en grande majorité des importations. Preuve en est, il suffit qu'un pays n'exporte plus ou qu'un conflit se noue en mer Rouge pour qu'une partie des étals de La Réunion se retrouve vidée, sans solution locale suffisante pour pallier le manque. La Réunion arrivera-t-elle un jour à être moins dépendante, va-t-on en finir avec les carottes, l'ail et oignons importés d'Inde ou de Chine ? Ou encore les oranges et tomates venues d'ailleurs ? Pourrait-on revenir à de la souveraineté alimentaire. L'heure est en tout cas à trouver des solutions.

La cour administrative valide l'élection du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion

Le 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt suite à la saisine des requérants concernant la requête en annulation des élections du conseil départemental de l’ordre des médecins de La Réunion du 29 juin 2021. La Cour a jugé qu'il y avait absence de fraude et d’irrégularité. Le scrutin est donc validé.

Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre, six personnes en garde à vue

Six personnes, dont un mineur, ont été interpellées ce lundi 12 mai 2024 et placées en garde à vue à la suite du décès d'un jeune homme de 20 ans ce dimanche dans une rue de la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Selon le parquet, la victime aurait trouvé la mort à la suite d'une altercation. D'après les résultats de l'autopsie, "le décès a été causé à la suite à un choc hémorragique, probablement causé par un coup porté avec un objet pointu et tranchant, de type sabre ou couteau". Une enquête pour homicide est ouverte. Les investigations sont menées par le commissariat de Saint-Pierre avec l’appui du service de police judiciaire de Saint-Denis.