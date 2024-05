Les quatre infos à retenir : tué à Saint-Pierre, EuroMillions, prisons et tempête

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 15 mai 2024 : - Jeune homme tué à Saint-Pierre : le parquet requiert trois mandats de dépôt contre deux frères et leur père - EuroMillions : la cagnotte de 48,7 millions d’euros remportée en France - Attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure : les prisons de La Réunion à l'arrêt - Météo France annonce la possible formation d'une tempête, sans danger pour La Réunion

Jeune homme tué à Saint-Pierre : le parquet requiert trois mandats de dépôt contre deux frères et leur père

À l'issue de leur garde à vue, quatre personnes sont déférées au tribunal de Saint-Pierre ce mercredi 15 mai 2024 dans le cadre de l'affaire du jeune homme tué dimanche soir dans une bagarre à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Le procureur de Saint-Pierre a requis à l'encontre de trois des mis en cause - un père et ses deux fils - trois mandats de dépôt. Ainsi qu'un placement sous contrôle judiciaire pour le quatrième déféré (Photo d'illustration www.imazpress.com)

EuroMillions : la cagnotte de 48,7 millions d’euros remportée en France

Ce mardi 14 mai 2024, a eu lieu le tirage de l'EuroMillions. Une nouvelle fois la chance est passée par la France avec un quatrième grand gagnant EuroMillions pour cette année 2024. Une nouvelle vie attend désormais ce gagnant.

Attaque d'un fourgon pénitentiaire dans l'Eure : les prisons de La Réunion à l'arrêt

Ce mercredi 15 mai 2024. À La Réunion, les trois établissements pénitentiaires de Saint-Denis, du Port et de Saint-Pierre sont bloqués depuis 6h15 ce matin, heure de la relève. Aucun intervenant ni soignant ne peut entrer. Il n'y a pas de parloirs ni d'extractions judiciaires. Un rassemblement de soutien et de colère suite à la mort dans l'Eure de deux agents de la pénitentiaire, tués dans l'attaque de leur fourgon pénitentiaire lors d'une embuscade. Le détenu évadé et ses complices sont toujours en fuite.

Météo France annonce la possible formation d'une tempête, sans danger pour La Réunion

Une "zone suspecte" est présente sur le sud-ouest de l'océan Indien "et il y a un risque de formation d'une tempête tropicale modérée pour les cinq prochains jours" indique Météo France ce mercredi 15 mai 2024. Si ces prévisions se concrétisaient, la tempête aura pour nom Ialy dans le courant de ce week-end. Elle serait la 9ème système de la saison à être baptisée. "Ce serait véritablement un petit évènement. Il faut, en effet remonter très très loin, pour retrouver deux formations de tempêtes tropicales au mois de mai, dans la partie ouest du bassin" indique Actu Météo 974. Aucune menace cyclonique n'est envisagée pour La Réunion et Mayotte.