Les quatre infos à retenir : Nouvelle-Calédonie, tempête, marche des visibilités, Iran

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 19 mai 2024 : - Nouvelle-Calédonie-Kanaky : quatre président.e.s de Régions d’Outre-mer demandent le "retrait immédiat" de la réforme électorale - Ialy s'est renforcée, une autre tempête en cours de formation - Saint-Denis : une marche Arc-en-Ciel contre toutes les discriminations - Iran : Le président Raïssi introuvable après un "accident" d'hélicoptère

Nouvelle-Calédonie-Kanaky : quatre président.e.s de Régions d’Outre-mer demandent le "retrait immédiat" de la réforme électorale

Les présidents des Régions Réunion, Guadeloupe, Martinique et de la collectivité de Guyane ont demandé, ce dimanche 19 mai 2024, "le retrait immédiat" de la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Décrié par les indépendantistes, celle-ci a déclenché des violences sur le territoire depuis six jours. "Seule la réponse politique mettra fin à la montée des violences et empêchera la guerre civile", écrivent les signataires de cette tribune publiée par le portail média public Outre-mer la 1ère

Ialy s'est renforcée, une autre tempête en cours de formation

Ialy s'est renforcée et a atteint le stade de forte tempête dans la nuit du samedi 18 mai au dimanche 19 mai 2024. Elle se trouve dans l'ouest des Seychelles. "Elle ne présente pas de danger pour les terres habitées" indique Météo France. "Une autre zone suspecte est également présent sur le sud-ouest de l'océan Indien et il y a un risque de formation d'une autre tempête modérée pour les cinq prochains jours" informent par ailleurs les météorologues en précisant que ce système devrait rester "loin des terres habitées"

Saint-Denis : une marche Arc-en-Ciel contre toutes les discriminations

Cette année, le Mois des Visibilités revient avec toujours plus d'événements et d'associations pour les soutenir. Un millier de personnes participent ainsi à la désormais traditionnelle marche des visibilités LGBTQIA+ ce dimanche 19 mais à 2024 à Saint-Denis. Le départ a été donné du Jardin de l'Etat vers 14h30h. Des concerts et des prises de parole viendront conclure l'événement, dans le jardin du Barachois

Iran : Le président Raïssi introuvable après un "accident" d'hélicoptère

D'intenses recherches étaient en cours dimanche en fin de journée dans le nord-ouest de l'Iran pour retrouver l'hélicoptère transportant le président Ebrahim Raïssi, qui a été victime d'un "accident", selon des responsables et des médias officiels.