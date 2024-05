Les quatre infos à retenir : cliniques, Papouasie-Nouvelle-Guinée, scooter, pharmacies

BONSOIR - À la une de lundi soir 27 mai 2024 : - Les cliniques privées suspendent leur mouvement d’arrêt d’activité - Plus de 2.000 personnes ensevelies dans un glissement de terrain - Le célèbre scooter de François Hollande vendu 20.500 euros aux enchères - Opération "journée et nuit morte" dans les pharmacies de La Réunion ce jeudi

Les cliniques privées suspendent leur mouvement d’arrêt d’activité

Dans un communiqué publié ce lundi soir 27 mai 2024, la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) annonce la suspension du mouvement d’arrêt d’activité initialement prévu les 3, 4 et 5 juin. La décision a été prise après "une mobilisation collective d’une ampleur inédite, qui a permis de renouer le dialogue, d’obtenir des avancées sur l’équité et la reconnaissance du secteur privé de la santé" informe la FHP. "Ces avancées se traduisent par des engagements concrets de la part du Gouvernement, en termes d’équité de traitement, de reconnaissance du secteur, de visibilité pluriannuelle et de transparence. " ajoutent les représentants des cliniques privées

Plus de 2.000 personnes ensevelies dans un glissement de terrain

Un vaste glissement de terrain survenu en Papouasie-Nouvelle-Guinée a enseveli plus de 2.000 personnes, ont indiqué lundi les autorités du pays du Pacifique à l'ONU, communiquant un nouveau bilan bien plus lourd qu'estimé initialement.

Le célèbre scooter de François Hollande vendu 20.500 euros aux enchères

L’engin avait été popularisé par les photos montrant François Hollande, au petit matin, rendre visite à l’actrice Julie Gayet. Le scooter le plus connu de la Ve République, utilisé par l’ex-président François Hollande pour rendre visite en catimini à sa nouvelle compagne Julie Gayet, a été adjugé dimanche 20.500 euros lors d’enchères à Montbazon (Indre-et-Loire).

Opération "journée et nuit morte" dans les pharmacies de La Réunion ce jeudi

Ce lundi 27 mai 2024, les syndicats représentatifs de la profession appellent tous les pharmaciens à rejoindre le mouvement national et à faire grève le 30 mai. Une "journée et nuit santé morte", annoncent d'ores et déjà les syndicats. Ce jeudi, il y aura fermeture de toutes les pharmacies de La Réunion. Les professionnels de santé réclament des revalorisations financières.