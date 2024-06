Les quatre infos à retenir : militants écolos, excréments, la Nina et Papang

BONSOIR - À la une de lundi soir 3 juin 2024 : - Saint-Pierre : deux militants écologistes interpellés, ils préparaient une action spectaculaire pour le passage de la flamme - La Corée du Nord envoie des centaines de ballons remplis d'excréments vers la Corée du Sud - L'ONU prédit l'arrivée probable de la Nina et ses températures plus fraîches - Saint-Denis : le Papang fermé exceptionnellement mercredi à partir de midi

Saint-Pierre : deux militants écologistes interpellés, ils préparaient une action spectaculaire pour le passage de la flamme

Imaz Press a appris ce lundi 3 juin 2024 que les policiers de Saint-Pierre ont interpellé, la semaine dernière, deux hommes qu'ils pensaient être des cambrioleurs. Il s'agissait en fait de militants écologistes qui préparaient une action spectaculaire pour le passage de la flamme dans la commune sudiste le mercredi 12 juin

La Corée du Nord envoie des centaines de ballons remplis d'excréments vers la Corée du Sud

La Corée du Sud va suspendre totalement son accord militaire conclu en 2018 avec le Nord afin de réduire les tensions entre les deux pays, a annoncé lundi le Conseil national de sécurité à Séoul après l'envoi par Pyongyang de centaines de ballons remplis d'immondices de l'autre côté de la frontière.

L'ONU prédit l'arrivée probable de la Nina et ses températures plus fraîches

Le phénomène météorologique de La Nina devrait arriver plus tard cette année et apporter des températures plus fraîches, après les records de chaleurs attisés par El Nino et battus mois après mois depuis un an.

Saint-Denis : le Papang fermé exceptionnellement mercredi à partir de midi

Ce mercredi 5 juin 2024 à partir de 12h jusqu'au jeudi 6 juin à 6h, la ligne téléphérique Papang sera interrompue pour permettre aux différents services de secours de l’île (SDIS, GRIMP, Raid, PGHM) de réaliser des exercices de secours et d’évacuation grandeur nature.