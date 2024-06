Les quatre infos à retenir : pavillon bleu, EDF, curé, SDIS

BONSOIR - À la une de ce mercredi soir 5 juin 2024 : - Pavillon Bleu 2024 : le drapeau bleu continue de flotter sur le port de Saint-Gilles - Des équipes EDF de renfort venues de Martinique et de Corse pour sécuriser le réseau électrique - Sainte-Suzanne : le curé stigmatise les autres croyances, le groupe interreligieux s'indigne, l'Eglise présente ses excuses - SDIS : l'intersyndicale dépose un préavis de grève à compter du 12 juin

Pavillon Bleu 2024 : le drapeau bleu continue de flotter sur le port de Saint-Gilles

Ce mercredi 5 juin 2024, le Territoire de l'Ouest a élevé pour une nouvelle année le drapeau "pavillon Bleu" sur le port de Saint-Gilles. Le label Pavillon Bleu est décerné chaque année à un nombre de plages et de ports par l’association Teragir. Le jeudi 23 mai 2024, les nouveaux lauréats ont été dévoilés. Parmi 504 sites en France, La Réunion en compte cinq : quatre plages (Saint-Leu et Saint-Paul) ainsi que le port de Saint-Gilles. Ce label récompense les sites mettant en œuvre une politique de développement respectueuse de l’environnement et de l’humain.

Des équipes EDF de renfort venues de Martinique et de Corse pour sécuriser le réseau électrique

Pendant 15 jours, EDF fait intervenir les équipes de renfort venues de Martinique et de Corse afin de sécuriser le réseau de distribution d'électricité avant la prochaine saison cyclonique. En janvier 2024, un peu plus de 150.000 clients ont été privé d'électricité après le passage du cyclone Belal. Aujourd'hui, si la question d'enfouissement du réseau revient sur la table, les équipes EDF entament en priorité les réparations définitives du réseau aérien.

Sainte-Suzanne : le curé stigmatise les autres croyances, le groupe interreligieux s'indigne, l'Eglise présente ses excuses

Dans son homélie prononcée lors de la messe du dimanche de Pentecôte ce 18 mai 2024, le père Jean-François Laco, curé de la paroisse de Sainte-Suzanne a lancé une charge lourde contre les autres religions. Bouddah, qualifié de "Monsieur bel vente", le Cavadee, le servis kabaré... aucune autre croyance n'a trouvé grâce aux yeux de cet homme d'Église pourtant sensé prêcher la paix et l'amour de son prochain. Très content de lui-même visiblement, il ensuite mis en ligne la vidéo de son homélie sur sa chaine YouTube. Elle a soulevé une vague d'indignation. Elle a été supprimée depuis, mais des internautes ont publié en début de semaine des extraits de ce discours pour le moins haineux. Ce mardi 5 juin, Monseigneur Chane-Teng, a présenté aux autres religions les excuses de l'Eglise catholique. Ce mercredi, le Groupe de dialogue interreligieux, regroupant toutes les religions de l'île, s'indigne a à son tour des propos de Jean-François Laco.

SDIS : l'intersyndicale dépose un préavis de grève à compter du 12 juin

Les organisations syndicales représentatives des personnels du SDIS annonce avoir déposé ce mercredi 5 juin 2024 un préavis de grève, pour dénoncer "la gestion catastrophique de l'établissement", à compter du 12 juin prochain.