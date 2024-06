Les quatre infos à retenir : disparition, JO 2024, Nouvelle-Calédonie et législatives

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 11 juin 2024 : - Disparition au volcan : toujours aucun signe de Keriane Morby, les recherches se poursuivent - JO 2024 : le passage de la flamme olympique à La Réunion c'est aussi le grand bazar - Nouvelle-Calédonie : l’homme grièvement blessé par un gendarme est décédé - Législatives : Macron exclut de démissionner "quel que soit le résultat", Ciotti veut une alliance avec le RN

Disparition au volcan : toujours aucun signe de Keriane Morby, les recherches se poursuivent

Ce mardi 11 juin 2024, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Keriane Morby, porté disparu depuis dimanche soir au volcan à la Plaine des Cafres. Parti en randonnée avec des amis, leurs chemins se sont séparés et depuis plus de nouvelles du jeune homme de 21 ans. Sur place, de nombreux bénévoles se sont mobilisés aux côtés des forces de l'ordre. Selon la préfecture, concernant les recherches de mercredi - alors que le passage de flamme passera par la route forestière - les bénévoles qui souhaitent participer aux recherches pourront passer durant les horaires de fermetures de la route forestière (entre 6 heures ou après 8h45). Leur passage sera toutefois régulé par les forces de l'ordre sur place.

JO 2024 : le passage de la flamme olympique à La Réunion c'est aussi le grand bazar

Vous avez demandé (ou pas) la flamme olympique. Elle arrive ! Elle sera là tôt ce mercredi 12 juin 2024 après un long périple dans l'Hexagone et en Guyane. La Réunion est la 29ème étape de ce relais historique dont les Réunionnais.es se souviendront... positivement et/ou négativement. Car pour "assurer le bon déroulement du passage de la flamme" disent les autorités, La Réunion va (quasiment) être mise à l'arrêt. Interdiction de circulation et de stationnement pour les véhicules, importants déploiement des forces de l'ordre, cours suspendus dans des établissements scolaires, interdiction de s'approcher de la flamme, interdiction de la filmer, presse locale écartée.... Vive le sport, vive la cohésion et bonjour le grand bazar.

Nouvelle-Calédonie : l’homme grièvement blessé par un gendarme est décédé

Un homme âgé d'une trentaine d'années, blessé par balle le soir du 29 mai 2024 à Dumbéa en Nouvelle-Calédonie a succombé à ses blessures, indique Nouvelle-Calédonie la 1ère. L'auteur présumé des tirs est un gendarme du GIGN qui aurait riposté après avoir été pris pour cible.

Législatives : Macron exclut de démissionner "quel que soit le résultat", Ciotti veut une alliance avec le RN

Emmanuel Macron a exclu de démissionner "quel que soit le résultat" des élections législatives anticipées convoquées après la défaite de son camp aux européennes, dans un entretien publié mardi par le Figaro Magazine. De son côté, le patron de LR Eric Ciotti a provoqué mardi un coup de théâtre en annonçant que la droite avait "besoin d'une alliance" pour les législatives du 30 juin avec le Rassemblement national, un accord inédit avec l'extrême droite rejeté immédiatement par de nombreux dirigeants de son parti.