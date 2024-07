Les quatre infos à retenir : triathlon, Saint-Denis, chute et médailles

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 29 juillet 2024 : - Triathlon : le second entraînement dans la Seine annulé en raison de la pollution de l'eau - Saint-Denis : opération rénovation du terrain multisports de Joinville - JO 2024 : la Réunionnaise Marine Boyer chute pendant l'échauffement, ses coéquipières perturbées - JO: de l'argent plein les mains

Triathlon : le second entraînement dans la Seine annulé en raison de la pollution de l'eau

Il n'y aura pas de "familiarisation" des triathlètes avec la Seine avant les épreuves individuelles: les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine et contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler le second entraînement prévu lundi matin dans le fleuve, après celui de dimanche. Mais les organisateurs restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils dit dans la nuit de dimanche à lundi.

Saint-Denis : opération rénovation du terrain multisports de Joinville

Ce lundi 29 juillet 2024, la ville de Saint-Denis dévoile son projet de rénovation du terrain multisport de Joinville. Entre basket, athlétisme et saut en longueur, le plateau sportif se refait une beauté jusqu'au mois de décembre. Une petite attente avant de pouvoir apprécier le sport peu importe la météo

JO 2024 : la Réunionnaise Marine Boyer chute pendant l'échauffement, ses coéquipières perturbées

Ce dimanche 28 juillet 2024, très peu de temps avant le début de la compétition, la Réunionnaise Marine Boyer, capitaine de l'équipe de France de gymnastique, aurait lourdement chuté sur le dos lors de l'échauffement. Selon l'encadrement des Bleues, cet incident aurait eu des répercussions sur le mental et la concentration de ses coéquipières. La France a ensuite été éliminée dès le premier tour. (Photo : Fédération française de gymnastique)

JO: de l'argent plein les mains

Nicolas Gestin sacré champion olympique de canoë slalom ! Le Français décroche la 13ème médaille pour la France. Un peu plus tôt, c'est Sarah-Léonie Cysique qui a décroché le bronze au judo catégorie -57 kg. Nouvelle médaille d'argent pour la France avec . Plus tôt ce lundi, c'est une pluie de médailles d'argent qui a été récoltée par c'est l'équipe de tir à l'arc sur l'épreuve par équipes, l'équipe de concours complet (équitation) et Victor Koretzky (VTT cross country), portant à 13 le nombre de médailles françaises depuis le début des JO. La judoka Sarah-Léonie Cysique se contente elle du bronze, après l'argent au JO de Tokyo.