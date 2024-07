Saint-Denis : opération rénovation du terrain multisports de Joinville

Ce lundi 29 juillet 2024, la ville de Saint-Denis dévoile son projet de rénovation du terrain multisport de Joinville. Entre basket, athlétisme et saut en longueur, le plateau sportif se refait une beauté jusqu'au mois de décembre. Une petite attente avant de pouvoir apprécier le sport peu importe la météo (Photo : sly/www.imazpress.com)

Pour ce plateau sportif, c’est plus de 1.804.000 million d’euros qui ont été investi. L’objectif : faire du terrain de Joinville un terrain multisport sur lequel la population peut s’adonner librement au sport et peu importe les aléas de la météo.

« On veut faire de ce plateau noir un terrain semi couvert, ce qui permettra d’avoir une plage horaire beaucoup plus utilisée peu importe qu’il y ait trop de soleil ou de pluie », explique Ericka Bareigts. Elle ajoute : « on veut ramener des infrastructures supplémentaires dans les quartiers pour les rendre encore plus vivants ». Regardez

Ce projet devrait s’achever avant la fin de l’année : « il faut tout terminer avant les vacances du secteur du BTP », précise la maire de Saint-Denis.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com