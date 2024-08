Les quatre infos à retenir : judo, jeunes disparus, baleines, infractions

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 3 août 2024 : - Judo : les Français.e.s tout en or - Boucan Canot : les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme disparu en mer - Baleines en vue tous les jours tout autour de La Réunion - Sud de l'île : les gendarmes relèvent plusieurs infractions administratives dans une ferme

Judo : les Français.e.s tout en or

Les bleus sont une nouvelle fois médaillés d'or. Après les jeux olympiques de Tokyo, les Français.e.s sont partis chercher leur deuxième médaille d'or d'affilée face aux Japonais. Après avoir participé aux demi-finales et finales dans une seule et même journée, c'est un parcours sans faute pour les bleus. Gagnant de la médaille d'or à domicile, cela n'a pas été sans peine. Les Français, ont transpirés à grosses gouttes tout au long du combat face aux Japonais qui prennent le dessus en combat régulier (3-2) vont se départager au Golden Score. Dans une première partie face à Miku Takaichi, Clarisse Ngannou réussi à égaliser l'équipe. C'est Teddy Riner, triple champion olympique qui va aller chercher la médaille d'or face à Tatsuru Saito, après plus de six (longues) minutes de combat

Boucan Canot : les recherches se poursuivent pour retrouver le jeune homme disparu en mer

Les recherches se poursuivent ce samedi matin 3 août 2024 pour retrouver le jeune homme disparu en mer au large de Boucan Canot ce vendredi en fin d'après-midi. Selon Réunion la 1ere, la victime se baignait avec un ami lorsqu'il a été emporté par les vagues. Un important dispositif de recherches a été déployé par les pompiers, les gendarmes et la société nationale de sauvetage en mer.

Baleines en vue tous les jours tout autour de La Réunion

Ami.e.s des géantes des mers réjouissez-vous, "les baleines à bosse sont bien présentes à La Réunion depuis la première observation faite à Sainte-Rose le 6 mai" écrit Globice dans un post publié ce samedi matin 3 août 2024. Même si la situation est contrastée selon les zones géographiques, "les observations sont quotidiennes autour de l'île" souligne l'association. "Le sentiment qui prédomine est celui d'une plutôt bonne saison, mais encore loin du record absolu de l'année dernière" commente Globice.

Sud de l'île : les gendarmes relèvent plusieurs infractions administratives dans une ferme

"Le 31 juillet 2024, à la suite d'une suspicion d'activité non déclarées dans une une ferme non déclaré, les gendarmes de Saint-Joseph et les services de la préfecture ont procédé au contrôle d’une exploitation dans le sud de l'île" informe la gendarmerie dans un post publié ce vendredi soir 2 août 2024. "Sur les lieux du contrôle, plusieurs infractions administratives" ont relevées, mais "aucune maltraitance n'a été observée sur les animaux contrôlés" précisent les gendarmes.