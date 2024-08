Les quatre infos à retenir : disparition, vanille, météo et JO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 5 août 2024 : - À Boucan Canot, les recherches pour retrouver Noah continuent - Saint-Philippe : la vanille bleue de La Réunion, certifiée "Diamant" de la gastronomie mondiale - Juillet, mois le plus sec à La Réunion depuis plus de 50 ans - JO-2024 : Angèle Hug médaillée d’argent en kayak-cross

À Boucan Canot, les recherches pour retrouver Noah continuent

Ce vendredi 2 août 2024, Noah, jeune réunionnais d'une vingtaine d'année a été emporté par les flots au niveau de Boucan Canot (Saint-Paul). Quatre jours après, les recherchent se poursuivent dans l'ouest pour tenter de retrouver le jeune homme. La famille, sur place depuis le début, lance d'ailleurs un appel à venir les aider dans leurs recherches.

Saint-Philippe : la vanille bleue de La Réunion, certifiée "Diamant" de la gastronomie mondiale

C'est un prix de renommée internationale que vient de se voir décerner la vanille bleue de La Réunion. La vanille de l'Escale Bleue de Saint-Philippe s'est vu décerner le "Diamond Taste Award" par l'Internationale Taste Institue. Un produit certifié par un jury d'exception, composé des meilleurs chefs et sommeliers du monde.

Juillet, mois le plus sec à La Réunion depuis plus de 50 ans

Ce mois de juillet fut particulièrement peu arrosé. Et pour cause, "le mois de juillet 2024 a été le mois le plus sec depuis plus de 50 ans", indique Météo France. "Les régions de l'est et du sud habituellement sujettes à des averses régulières ont été peu concernées par les précipitations."

JO-2024 : Angèle Hug médaillée d’argent en kayak-cross

Après une longue journée de déceptions côté français, Angèle Hug apporte la première médaille olympique française de ce lundi 5 août 2024. Elle décroche la médaille d'argent en kayak-cross, et apporte la 45ème médaille de la France. Elle sauve au passage le maigre bilan de la France dans cette épreuve, où elle était pourtant favorite. Malheureusement, sa compatriote Camille Prigent, mais aussi Titouan Castryck et Boris Neveu n'ont pas réussi à se hisser jusqu'en finale