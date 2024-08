Les quatre infos à retenir : disparition, penthatlon, Oriane Bertone et JO

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 10 août 2024 : - Étang-Salé, Boucan Canot : les deux jeunes emportés par la mer restent introuvable - Pentathlon moderne : le Réunionnais Alexandre Dällenbach en finale pour la Suisse - JO-2024 : pas de médaille pour la Réunionnaise Oriane Bertone - JO-2024 : les volleyeurs français en or, les handballeuses en argent

Étang-Salé, Boucan Canot : les deux jeunes emportés par la mer restent introuvables

Ils s'appellent Noah et Kimberley. Tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Depuis plusieurs jours pour la jeune femme et plus d'une semaine pour le jeune homme, familles, proches, bénévoles et secours sont à leur recherche. Noah, 20 ans, a été emporté par une vague à Boucan Canot le vendredi 2 août. Kimberley, 21 ans, a elle été happée par la houle au niveau du Gouffre de l'Étang-Salé. Malgré la mobilisation de tous... les recherches pour l'heure restent veines. Elles se poursuivent ce samedi 10 août 2024.

Pentathlon moderne : le Réunionnais Alexandre Dällenbach en finale pour la Suisse

Ce samedi 10 août 2024, le Réunionnais Alexandre Dällenbach disputera la finale du pentathlon moderne. Le sportif a tenu le choc lors de lors du "laser run" qui clôturait les demi-finales, finissant deuxième. Pour la finale (début samedi à 19h30), les cartes seront entièrement redistribuées. Jamais un Suisse n'a été médaillé dans ce sport, et encore moins un réunionnais.

JO-2024 : pas de médaille pour la Réunionnaise Oriane Bertone

Ce samedi 10 août 2024, la Réunionnaise Oriane Bertone participait à la finale de combiné (bloc et vitesse) en escalade lors des JO de Paris. Malheureusement, Oriane Bertone s'arrête au milieu de la voie en difficulté. Elle obtient 45 points qui s'ajoutent aux 59,5 gagnés en bloc. Cela lui fait un score de 104,5 points.

JO-2024 : les volleyeurs français en or, les handballeuses en argent

Ce samedi 10 août 2024, escalade, handball, basket, volley, les Bleus se rêvent en or… Les volleyeurs ont face face à la Pologne. Les Français sont double champions olympiques. Les handballeuses se sont elles inclinées contre la Norvège mais remportent tout de même la médaille d'argent. Les basketteurs qui défient les "Avengers" américains (23h30) (heures Réunion).